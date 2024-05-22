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В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии

В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии - РИА Новости, 23.05.2024

В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии

Светомузыкальная аллея фонтанов площадью три тысячи квадратных метров открылась в столице Амурской области – Благовещенске, власти Приамурья отмечают, что это... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T23:51

2024-05-22T23:51

2024-05-23T09:05

благовещенск

евразия

амурская область

зарядье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Светомузыкальная аллея фонтанов площадью три тысячи квадратных метров открылась в столице Амурской области – Благовещенске, власти Приамурья отмечают, что это самый большой комплекс в Евразии. "В Благовещенске открыли самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс в Евразии. Огромнейшую в стране, да и во всём континенте, аллею фонтанов возвели рядом с главной площадью города, на территории строящегося культурного центра "Трибуна Холл", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Площадь аллеи - почти три тысячи квадратных метров. "Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение. В результате создается уникальное светомузыкальное шоу", - добавили в правительстве. Фонтанный комплекс является частью является частью проекта "Трибуна Холл", в него также войдут музей Российско-китайской дружбы, детский центр, музей динозавров. Ранее власти Приамурья сообщали, что благовещенский центр "Трибуна холл" будет сопоставим по масштабу с московском парком "Зарядье" - обе площадки занимают по 13 гектаров.

https://realty.ria.ru/20231205/most-1913811176.html

благовещенск

евразия

амурская область

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благовещенск, евразия, амурская область, зарядье