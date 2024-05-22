Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 22.05.2024 (обновлено: 09:05 23.05.2024)
https://ria.ru/20240522/kompleks-1947773257.html
В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии
В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии - РИА Новости, 23.05.2024
В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии
Светомузыкальная аллея фонтанов площадью три тысячи квадратных метров открылась в столице Амурской области – Благовещенске, власти Приамурья отмечают, что это... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:51
2024-05-23T09:05
благовещенск
евразия
амурская область
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947805758_17:0:829:457_1920x0_80_0_0_a8e40b3f962d6efb6068b3e3565d169e.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Светомузыкальная аллея фонтанов площадью три тысячи квадратных метров открылась в столице Амурской области – Благовещенске, власти Приамурья отмечают, что это самый большой комплекс в Евразии. "В Благовещенске открыли самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс в Евразии. Огромнейшую в стране, да и во всём континенте, аллею фонтанов возвели рядом с главной площадью города, на территории строящегося культурного центра "Трибуна Холл", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Площадь аллеи - почти три тысячи квадратных метров. "Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение. В результате создается уникальное светомузыкальное шоу", - добавили в правительстве. Фонтанный комплекс является частью является частью проекта "Трибуна Холл", в него также войдут музей Российско-китайской дружбы, детский центр, музей динозавров. Ранее власти Приамурья сообщали, что благовещенский центр "Трибуна холл" будет сопоставим по масштабу с московском парком "Зарядье" - обе площадки занимают по 13 гектаров.
https://realty.ria.ru/20231205/most-1913811176.html
благовещенск
евразия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947805758_118:0:727:457_1920x0_80_0_0_903ca2d1eb44a455ee4458860cba8835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, евразия, амурская область, зарядье
Благовещенск, Евразия, Амурская область, Зарядье
В Благовещенске открыли самый большой фонтанный комплекс в Евразии

В Благовещенске открыли самый большой музыкальный фонтанный комплекс в Евразии

© пресс-служба мэра БлаговещенскаАллея фонтанов в Благовещенске.Кадр видео
Аллея фонтанов в Благовещенске.Кадр видео
© пресс-служба мэра Благовещенска
Аллея фонтанов в Благовещенске.Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Светомузыкальная аллея фонтанов площадью три тысячи квадратных метров открылась в столице Амурской области – Благовещенске, власти Приамурья отмечают, что это самый большой комплекс в Евразии.
«
"В Благовещенске открыли самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс в Евразии. Огромнейшую в стране, да и во всём континенте, аллею фонтанов возвели рядом с главной площадью города, на территории строящегося культурного центра "Трибуна Холл", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Площадь аллеи - почти три тысячи квадратных метров. "Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение. В результате создается уникальное светомузыкальное шоу", - добавили в правительстве.
Фонтанный комплекс является частью является частью проекта "Трибуна Холл", в него также войдут музей Российско-китайской дружбы, детский центр, музей динозавров. Ранее власти Приамурья сообщали, что благовещенский центр "Трибуна холл" будет сопоставим по масштабу с московском парком "Зарядье" - обе площадки занимают по 13 гектаров.
Прохожие на набережной реки Амур в Благовещенске. На противоположном берегу - здания в Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Благовещенске начали строить понтонный мост в Китай
5 декабря 2023, 10:28
 
БлаговещенскЕвразияАмурская областьЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала