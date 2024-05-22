https://ria.ru/20240522/kitay-1947623463.html
Китай ввел санкции против 12 американский компаний из-за Тайваня
Китай ввел санкции против 12 американский компаний из-за Тайваня - РИА Новости, 22.05.2024
Китай ввел санкции против 12 американский компаний из-за Тайваня
Китай принял решение ввести санкции против 12 военно-промышленных компаний США и 10 их топ-менеджеров за продажу оружия Тайваню и в качестве ответной меры на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:26
2024-05-22T12:26
2024-05-22T13:27
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ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции против 12 военно-промышленных компаний США и 10 их топ-менеджеров за продажу оружия Тайваню и в качестве ответной меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с РФ, заявил в среду МИД КНР."На протяжении определенного периода времени США игнорировали объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль, они без разбора вводили незаконные односторонние санкции в отношении многих китайских предприятий на основании так называемых факторов, связанных с Россией, занимались односторонней травлей и экономическим принуждением, серьезно нарушая законные права и интересы китайских предприятий, учреждений и частных лиц", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.В то же время, указали в МИД КНР, США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР."В соответствии с положениями статей 3, 4, 5, 6, 9 и 15 "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям", Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров", - указано в заявлении.В санкционный список, в частности, попали, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture, Raytheon Missile Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient.Среди 10 топ-менеджеров предприятий ВПК, попавших под санкции КНР, значится глава оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден, вице-президент по глобальным операциям Northrop Мэттью Бромберг, президент General Dynamics Mission Systems Кристофер Брейди.Меры вступают в силу 22 мая.Санкции предусматривают, что все, расположенное на территории Китая движимое и недвижимое имущество, а также другие виды собственности указанных компаний, будут заморожены. Вместе с тем, как заявили в МИД КНР, попавшим под санкции физическим лицам будет запрещен въезд в КНР, включая специальные административные районы Гонконг и Макао.
https://ria.ru/20240521/mosturizm-1947512424.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, сша, тайвань, в мире
Китай, США, Тайвань, В мире
Китай ввел санкции против 12 американский компаний из-за Тайваня
Китай ввел санкции против 12 американских компаний за продажу оружия Тайваню
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай принял решение ввести санкции против 12 военно-промышленных компаний США и 10 их топ-менеджеров за продажу оружия Тайваню и в качестве ответной меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с РФ, заявил в среду МИД КНР.
"На протяжении определенного периода времени США игнорировали объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль, они без разбора вводили незаконные односторонние санкции в отношении многих китайских предприятий на основании так называемых факторов, связанных с Россией, занимались односторонней травлей и экономическим принуждением, серьезно нарушая законные права и интересы китайских предприятий, учреждений и частных лиц", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
В то же время, указали в МИД КНР, США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.
"В соответствии с положениями статей 3, 4, 5, 6, 9 и 15 "Закона КНР о противодействии иностранным санкциям", Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров", - указано в заявлении.
В санкционный список, в частности, попали, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Raytheon
/Lockheed Martin Javelin Joint Venture, Raytheon Missile Systems, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient.
Среди 10 топ-менеджеров предприятий ВПК, попавших под санкции КНР, значится глава оборонной компании Northrop Grumman
Кэти Уорден, вице-президент по глобальным операциям Northrop Мэттью Бромберг, президент General Dynamics Mission Systems Кристофер Брейди.
Меры вступают в силу 22 мая.
Санкции предусматривают, что все, расположенное на территории Китая движимое и недвижимое имущество, а также другие виды собственности указанных компаний, будут заморожены. Вместе с тем, как заявили в МИД КНР, попавшим под санкции физическим лицам будет запрещен въезд в КНР, включая специальные административные районы Гонконг
и Макао
.