https://ria.ru/20240522/khusnullin-1947557136.html
Трассировка магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, сообщил Хуснуллин
Трассировка магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 22.05.2024
Трассировка магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, сообщил Хуснуллин
Трассировка скоростной магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, но финально будет утверждена до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:36
2024-05-22T03:36
2024-05-22T03:50
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Трассировка скоростной магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, но финально будет утверждена до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, строительство трассы предварительно оценивается в 1,4 триллиона рублей. "Тяжело собирается. Самая сложная стройка вообще в стране - транспортная", - заявил Хуснуллин. Как сообщил вице-премьер, трассировка автодороги уже выбрана, однако пока нет понимания, будет ли она окончательной. "По трассировке: мы выбрали трассировку. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать", - рассказал он. Хуснуллин объяснил, что финальная трассировка будет зависеть от результатов геоизысканий. "До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание. Потому что от изыскания зависит трассировка: где-то мы заходим сейчас в изыскание - мягкие грунты, придется менять трассировку. Кавказский хребет - молодые горы, они, так скажем, не такие твердые. Поэтому важно будет смотреть трассировку, чтобы было все-таки там, где удобнее тоннели строить, где удобнее эстакады строить. Я сам пять раз делал облет трассы - пока нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная", - заключил вице-премьер. Автомагистраль "Джубга-Сочи" сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://realty.ria.ru/20240229/investitsii-1930270312.html
https://realty.ria.ru/20240404/port-1937756116.html
https://realty.ria.ru/20240329/sroki-1936605888.html
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россия, сочи, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Сочи, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Трассировка магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, сообщил Хуснуллин
Хуснуллин: трассировка скоростной магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Трассировка скоростной магистрали "Джубга-Сочи" уже выбрана, но финально будет утверждена до конца 2024 года, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, строительство трассы предварительно оценивается в 1,4 триллиона рублей. "Тяжело собирается. Самая сложная стройка вообще в стране - транспортная", - заявил Хуснуллин.
Как сообщил вице-премьер, трассировка автодороги уже выбрана, однако пока нет понимания, будет ли она окончательной.
"По трассировке: мы выбрали трассировку. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать", - рассказал он.
Хуснуллин объяснил, что финальная трассировка будет зависеть от результатов геоизысканий.
"До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание. Потому что от изыскания зависит трассировка: где-то мы заходим сейчас в изыскание - мягкие грунты, придется менять трассировку. Кавказский хребет - молодые горы, они, так скажем, не такие твердые. Поэтому важно будет смотреть трассировку, чтобы было все-таки там, где удобнее тоннели строить, где удобнее эстакады строить. Я сам пять раз делал облет трассы - пока нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная", - заключил вице-премьер.
Автомагистраль "Джубга-Сочи" сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи
в четыре раза. Президент России Владимир Путин
в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.