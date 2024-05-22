https://ria.ru/20240522/khusnullin-1947443084.html

Марат Хуснуллин: мэры и губернаторы должны знать, сколько стоят их города

Марат Хуснуллин: мэры и губернаторы должны знать, сколько стоят их города - РИА Новости, 22.05.2024

Марат Хуснуллин: мэры и губернаторы должны знать, сколько стоят их города

Объем строительства нежилой недвижимости в России нужно увеличить и довести его до уровня, сопоставимого с вводом жилья, а для этого регионы должны... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:00

2024-05-22T11:00

2024-05-22T11:16

интервью

интервью - авторы

россия

марат хуснуллин

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Объем строительства нежилой недвижимости в России нужно увеличить и довести его до уровня, сопоставимого с вводом жилья, а для этого регионы должны самостоятельно улучшать инвестиционный климат, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В интервью РИА Новости он рассказал о планах сломать сложившийся в стране тренд на износ коммунальных сетей, запуске механизма замещения аварийного жилья, а также о пилотном проекте ипотеки на вторичку в новых регионах и сроках начала проектных работ в рамках строительства скоростной автомагистрали "Джубга-Сочи". Беседовали Ольга Набатникова и Дарья Ураева. – Марат Шакирзянович, к 1 сентября кабмин должен представить новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". Новое название национального проекта по сравнению с "Жильем и городской средой" означает, что у нас появятся новые приоритеты?– Мы действительно расширили понятие жилье и городская среда (в готовящемся нацпроекте – ред.), потому что они не могут жить в отрыве от другой инфраструктуры. Сегодня под инфраструктурой мы понимаем, что это жилье, это рабочие места, это транспортная составляющая, это энергетическая составляющая, это социальная инфраструктура. При этом в новом проекте появится отдельная программа развития населенных пунктов – то есть агломераций, опорных пунктов, сельских территорий, точек роста. Это первая часть программы, где мы комплексно подходим к этому вопросу.Второй блок, ключевой в нашей программе, это жилье. Жилье – это основной источник инвестиций и то, что людей больше всего беспокоит: сколько стоит жилье, где его можно купить. Кроме новых жилищных возможностей в нацпроекте мы запускаем программу обновления жилищного фонда. Это на сегодняшний день капитальный ремонт жилищного фонда, дальше из него вытекает модернизация коммунальной инфраструктуры в комплексном развитии населенных пунктов, ипотека для развития жилищного строительства, благоустройство, новый ритм строительства для сокращения строительного цикла и инфраструктурное меню, представляющее собой набор инструментов, которые мы предлагаем регионам для решения разных задач. В инфраструктурное меню входят специальные казначейские кредиты, инвестиционные бюджетные кредиты, списание задолженностей, облигации, опережающее финансирование инфраструктуры за счет других источников. В итоге получилась такая новая программа. И все это должно быть увязано единой сетью дорог в нормативном состоянии.Нацпроект "Инфраструктура для жизни" у нас в основном готов: мы ничего там такого нового не придумали: это улучшение, усиление, углубление вопросов по тем или иным программам.– Какие задачи в отношении развития регионов, градостроительной и жилищной политики вы для нового состава правительства считаете самыми главными?– Так как я отвечаю все-таки за комплексное региональное развитие, то, конечно же, для нас очень важно, чтобы регионы были самодостаточными. Чем богаче у нас регионы, тем больше у них есть возможностей для развития своих территорий, соответственно, тем лучше живут люди. Поэтому это – первая задача, которую мы видим. Второе: мы все-таки немного иначе ставим себе задачу про жилье. Мы раньше говорили про 120 миллионов квадратных метров в год, но сейчас мы говорим, что нам нужно, чтобы обеспеченность жильем в среднем по стране была не ниже 33 метров на человека. Понятно, что в разных регионах разные стартовые условия. Например, Казань: у них сегодня так же, как и в среднем по России, 29 метров на человека, а к 2030-му году должно быть 33, что означает, что Казань должна вводить не менее четырех миллионов квадратных метров жилья в год. А чтобы нам в России выйти на показатель в 33 квадратных метра на человека, мы к 2030 году действительно должны выйти на ввод в 120 миллионов квадратных метров в год. Почему мы одновременно говорим про модернизацию коммунальной инфраструктуры? Потому что без модернизации не будет строиться жилье, а без капремонта и программы обновления аварийного жилья мы не сбалансируем общий ввод жилья. В нацпроекте у нас получилось, что каждая программа взаимосвязана с другой, и в конечном итоге формируется большая комплексная программа.– Говоря о развитии регионов, нельзя не спросить о новых территориях: там уже проделан колоссальный объем работ, в том числе в Мариуполе. Недавно начались работы в Авдеевке. Расскажите, готов ли уже мастер-план по восстановлению города? В частности, интересует восстановление жилья, ведь в населенном пункте остается много мирного населения.– На сегодняшний день, если говорить про Мариуполь, у нас мастер-план утвержден. Мы там в комплексе смотрим – и жилье, и благоустройство. Если мы сначала начинали с того, чтобы тепло подать, закрыть тепловой контур, воду, электричество подать, то теперь мы, уже решив эту задачу по многоквартирному жилью, работаем на задачу комплексного благоустройства – это фасады, замена лифтов, это и капитальный ремонт жилого фонда, и капитальный ремонт инфраструктуры. То есть мы шаг за шагом идем по этому направлению. Параллельно мы запускаем везде, где возможно, дополнительные мастер-планы. Например, Геническа делаем мастер-план, Мелитополя. Наверное, подойдет время, и мы в течение года начнем делать и (мастер-план – ред.) Авдеевки. Но в Авдеевке сейчас задача – определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом.Всего у нас по новым территориям уже около 20 населенных пунктов находятся в стадии разработки мастер-планов, мы определяем на ближайших 30 лет, как будет развиваться населенный пункт. Поэтому задача первая: определить планы по развитию, определить, какое количество людей будет (там проживать – ред.). Дальше – это первоочередные задачи, которые наиболее сейчас актуальны. Но и параллельно, конечно же, надо начинать процессы, чтобы запустить жилищное строительство. У нас, кстати, принято решение по ипотеке по первичному рынку. У нас принято решение для ряда категорий в порядке эксперимента запустить (льготную ипотеку – ред.) и по вторичному рынку. То есть развитие ипотеки толкнет развитие жилищного строительства, толкнет обновление (жилищной инфраструктуры – ред.). Мы сейчас делаем программу капитального ремонта на новых территориях. И будем комплексно заниматься развитием новых территорий, населенных пунктов.– А нет ли у вас опасений, что распространение льготной ипотеки на вторичный рынок в новых регионах может "подстегнуть" цены на жилье?– Оно немножко подстегнет цены, это безусловно. Но сегодня, не развивая вторичный рынок, только первичный рынок не вытянет объем. Потому что, чтобы появилось предложение в достаточном количестве на первичном рынке, несколько лет уйдет. Уже первые дома, которые строятся, они распроданы все на фундаменте. Поэтому все-таки вторичный рынок тоже надо подтягивать, чтобы люди могли, продав свою, я условно говорю, однокомнатную квартиру, могли купить двухкомнатную. То есть нам нужно все-таки в комплексе все развивать. Поэтому мы договорились, что год поработаем с ипотекой на вторичном рынке, но для отдельных категорий граждан: для социальных работников, для военнослужащих, для ветеранов, в том числе и участников СВО. Поэтому посмотрим, как работает. Дальше либо будем эту меру притормаживать, либо будем наоборот расширять.– Сейчас на рынке жилья в новых регионах работает только ПСБ-банк. Есть ли необходимость "заводить" другие банки?– У нас напрямую работает ПСБ больше всех, да. Но у нас другие банки, пока даже не открывая уже офисов, начинают финансировать новые территории. И, конечно же, для нас сейчас ключевая задача – это запуск экономики, это запуск предприятий. Потому что если не будут предприятия работать, мы только на бюджетных деньгах далеко не уедем. Поэтому мы должны запустить предприятия, создать условия, чтобы работали предприятия. А без финансовой системы предприятия запустить невозможно.– В майском указе президента ставится задача обновления жилищного фонда не менее чем на 20% относительно 2019 года. Сколько нужно жилья ежегодно сносить и сколько строить вместо него нового, чтобы решить эту задачу? И есть ли ясность по источникам финансирования именно в случае с аварийным жильем?– На сегодняшний день картина следующая. Нам, чтобы выполнить указ президента по обновлению жилищного фонда не менее 20%, нужно, чтобы каждый пятый метр в стране к 2030 году был новым. В масштабах страны это – очень большая задача. В мире среди примеров такого массового обновления – Китай. Они очень быстро сделали себе национальной политикой развитие жилищного строительства. Кстати, 24% ВВП Китая дает жилищное строительство. Наши темпы также очень неплохие – 110 миллионов "квадратов" в прошлом году. Это фактически 90% от запланированного результата, которые мы уже достигли. Если мы оставшиеся шесть лет будем прирастать по 1,5-2%, то мы выйдем на показатель 120 миллионов квадратных метров. Поэтому наша задача – держать темп от 100 до 120 миллионов квадратных метров в год.Еще одна задача касается выбытия аварийного жилья. В год у нас признается около двух миллионов квадратных метров аварийным жильем. Если этот тренд будет продолжаться, то у нас до 2030 года добавится еще 15-20 миллионов квадратных метров аварийного жилья, и нужно запустить механизм его замещения. Грубо говоря: если 110 миллионов квадратных метров строим, минимум 2-2,5 миллиона должно быть вместо аварийки. Сейчас пока у нас программа до конца не сбалансирована. У нас есть на эти цели 330 миллиардов рублей до 2030 года при соотношении софинансирования регионов и федерации в среднем 60 на 40. Плюс мы очень рассчитываем, что мы раскрутим максимально проекты КРТ (комплексного развития территорий – ред.), где частный бизнес будет расселять. Уже сейчас в проектах, где невысокие двух-трехэтажные дома, бизнес прямо активно обращается к властям, чтобы за свои деньги расселять. Наша задача – собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной и дальше уже толкать до 2036-го и дальше.– К концу мая вы обещали представить новые подходы к модернизации ЖКХ. Можете ли вы рассказать хотя бы о наметках к этим новым подходам?– Ну смотрите, мы примерно определились уже с подходами по бюджетным деньгам. Первое: мы видим примерно, что объем программы до 2030-го года – это 4,5 триллиона (рублей – ред.). Из чего они состоят? Около 900 миллиардов рублей – это прямые бюджетные деньги, по 150 миллиардов рублей в год. Они пойдут на ряд неокупаемых мероприятий. Мы также предусматриваем для регионов дополнительный объем по инвестиционно-бюджетным кредитам на 15 лет под 3% годовых и разрешаем ранее взятые инвестиционно-бюджетные кредиты не возвращать, а рефинансировать в новые проекты. Кроме того, мы разрешили реструктурировать задолженность регионов перед бюджетом в размере более 1 триллиона (рублей – ред.) и рекомендуем инвестировать ее в первую очередь в ЖКХ.Что касается внебюджетных средств. Мы жестко будем требовать соблюдения инвестиционных программ в области коммунального хозяйства. Напомню, в тарифе ресурсоснабжающих организаций инвестиционная надбавка заложена, однако анализ показал, что она выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране. Надо эти деньги "окрашивать" и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили. Ведь и такие негативные примеры, к сожалению, есть, когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка. Здесь мы очень активно работаем с прокуратурой, провели несколько совместных совещаний. Я хочу Игоря Викторовича Краснова поблагодарить: он лично держит на контроле этот вопрос.Кроме того, надо навести порядок в плате за присоединение к сетям ЖКХ новых объектов. В год в среднем по стране РСО получают за присоединение 200-250 миллиардов рублей. Как эти деньги тратятся – это темный лес. Поэтому мы должны точно понимать, на что пошли деньги за присоединение.Дальше. В стране работает определенное количество частных коммунальных предприятий. Они должны тоже раскошеливаться, ведь они в концессию получили огромные активы, может быть, не все новые, но это гарантированный поток денежных средств. Поэтому пусть деньги тоже вкладывают в модернизацию.Наконец, регионы тоже должны софинансировать все программы по обновлению коммунальной инфраструктуры. За прошлый год у нас практически все регионы имели профицит бюджета, но почему-то не все переложили деньги в жилищно-коммунальное хозяйство. На что только мы не тратим, а на ЖКХ почему-то по остаточному принципу! А между тем, мы не скрываем и даже честно признаемся, что тренд в стране по износу сетей пока не переломлен, и в целом коммунальная система у нас ветшает больше, чем мы ее восстанавливаем. Я думаю, что если мы раскрутим модернизацию ЖКХ в этом году, плюс 2025 год, то где-то в 2026 году этот тренд, говоря на сленге, мы сломаем. И начнет в стране сетей больше обновляться, чем происходить износ.– А капремонта жилья эти новые подходы коснутся?– Возможно, мы предложим регионам и дадим им право использовать часть средств инвестиционно-бюджетных кредитов на замену лифтов. Такая тема обсуждается. Но по капремонту мы должны все-таки более эффективно использовать средства собственников жилья. У нас сегодня около 300 миллиардов рублей лежит на счетах капремонта. Но зачем они там просто лежат? Они должны быть все в работе. Деньги на счету сегодня – это деньги, которые съедает инфляция. Поэтому надо эту тему, безусловно, раскачивать.Кроме того, надо повысить контроль качества предоставления жилищных услуг. При этом я хочу подчеркнуть: ЖКХ – это региональная тема, и мы с федерального уровня точно не собираемся ремонтами заниматься. Мы должны проверить, чего не хватает законодательно, должны дать стимулирующие деньги, под которые регионы должны составлять свои программы. А конечную работу должны делать сами регионы. И мы видим на сегодняшний день, что замена квадратного метра крыши в двух соседних регионах может в два раза различаться. Значит, какие-то неправильно расценки ведутся, неправильные материалы применяются. Этим всем надо заниматься. В ЖКХ есть фронт работы, и можно административными ресурсами на 10-15% поднять экономическую эффективность без каких-то глобальных вложений.– Вы говорили, что нам нужно изменить пропорцию строительства жилой и нежилой недвижимости. Как государство может в этом отношении помочь? Каких показателей, как вы считаете, необходимо достичь за следующие шесть лет?– Смотрите, у нас считается очень просто. У нас, грубо говоря, в год в стране вводится 175 миллионов квадратных метров недвижимости всего. Из них 135 – это жилье, и внутри этого показателя чисто жилая площадь – 110 миллионов квадратных метров. Остальное – парковки, первые этажи, места общего пользования. Получается, вся остальная недвижимость в стране, которая приносит рабочие места и налоги, – всего 40 миллионов "квадратов", или 25% ввода. Это ненормальное соотношение. Нормальным соотношением жилья и нежилья было бы, чтобы экономика развивалась, примерно 50 на 50. В хорошем раскладе. При этом Москве, например, удалось выйти где-то на соотношение 60 на 40. А во многих регионах соотношение такое: 90% жилье, 10% – нежилье. Губернаторы должны улучшать инвестиционный климат и должны делать все, чтобы строилась недвижимость, помимо жилой, еще и нежилая. Потому что это налоги, это рабочие места, это перспектива. И мы сейчас губернаторам эти вопросы задаем. В частности, лично я каждому губернатору задаю вопрос: сколько стоит ваш город? Никто ответить не может. А если мы не знаем, сколько стоит город с точки зрения недвижимости, то, значит, мы не знаем, сколько мы будем собирать налогов. Ведь у муниципалитетов два основных налога: налог на имущество и землю и подоходный налог. Если мэр не знает, сколько стоит его город, значит, он не работает над капитализацией города, а это работа с Росреестром, с кадастровой оценкой. А что такое кадастр? Это же залоговая база и возможность получать кредитные ресурсы.– На каком этапе сейчас находится работа над проектом магистрали "Джубга-Сочи"?– Считаем пока, цена примерно на 1 триллион 400 тысяч рублей. Тяжело собирается. Самая сложная стройка вообще в стране – транспортная.– Есть ли понимание: в этом году начнутся проектные работы?– Мы обход Адлера не только проектируем, уже строим. По трассировке: мы выбрали трассировку. Сейчас мы делаем геоизыскание по выбранной трассировке, делаем строительную документацию. На отдельном участке постараемся войти в проектирование. Возможно, будем поэтапно делать.– До конца этого года?– До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание. Потому что от изыскания зависит трассировка: где-то мы заходим сейчас в изыскание – мягкие грунты, придется менять трассировку. Кавказский хребет – молодые горы, они, так скажем, не такие твердые. Поэтому важно будет смотреть трассировку, чтобы было все-таки там, где удобнее тоннели строить, где удобнее эстакады строить. Я сам пять раз делал облет трассы, пока нет ощущения, что это окончательная трасса, правильная.– Кроме трассы "Джубга-Сочи" и М-12, какие будут еще крупные дорожные стройки?– У нас крупная дорожная стройка – это комплексный проект "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Речь о 12 тысячах километров с огромным количеством новой стройки, реконструкции, расширения существующих дорог, приведения в порядок и в нормативное состояние. Кстати, часть этой трассы от Санкт-Петербурга до Москвы будет полностью закончена 17 июля, со сдачей обхода Твери.Также важным дорожным проектом будет и коридор "Север-Юг", включающий, в частности, обход Хасавюрта, Махачкалы, Дербента. В рамках этого же коридора нужно обязательно ремонтировать и расширять дорогу в Тамбовской области, так как она даст выход на Астрахань. Вот эти все дороги мы будем приводить в порядок и будем их развивать.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О замене аварийного жилья, ЖКХ и льготной ипотеке. Полная версия интервью с Маратом Хуснуллиным О замене аварийного жилья, ЖКХ и льготной ипотеке. Полная версия интервью с Маратом Хуснуллиным 2024-05-22T11:00 true PT21M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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