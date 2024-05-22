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Ганчев рассказал, какие города могут стать столицей Харьковской области
Ганчев рассказал, какие города могут стать столицей Харьковской области - РИА Новости, 22.05.2024
Ганчев рассказал, какие города могут стать столицей Харьковской области
Столицей российской Харьковской области могут стать Волчанск или Купянск, все зависит от обстановки, сейчас прогнозировать сложно, заявил журналистам глава... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:49
2024-05-22T15:49
2024-05-22T16:23
харьковская область
изюм (город)
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виталий ганчев
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Столицей российской Харьковской области могут стать Волчанск или Купянск, все зависит от обстановки, сейчас прогнозировать сложно, заявил журналистам глава российской администрации области Виталий Ганчев. "На сегодняшний день, конечно, какие-то прогнозы делать рано. Будем смотреть, как будет продвигаться линия фронта… На счет столицы региона я не готов сейчас обсуждать, мы все-таки, действительно, не можем прогнозировать. Возможно, это будет Волчанск. Волчанск, Купянск, Шевченково, Изюм и так далее", - сказал он на пресс-конференции. Накануне Ганчев сообщал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
харьковская область
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харьковская область, изюм (город), волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Харьковская область, Изюм (город), Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ганчев рассказал, какие города могут стать столицей Харьковской области
Ганчев: столицей российской Харьковской области могут стать Волчанск или Купянск