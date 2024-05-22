https://ria.ru/20240522/kharkov-1947680775.html

Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить

Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить - РИА Новости, 22.05.2024

Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить

Населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить свое будущее - в составе какой страны им жить, заявил журналистам глава российской... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:40

2024-05-22T15:40

2024-05-22T15:42

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить свое будущее - в составе какой страны им жить, заявил журналистам глава российской администрации Виталий Ганчев."Населению (Харьковской области - ред.) прежде всего дать возможность высказаться, потому что мы прекрасно понимаем, какая политика ведется на Украине. Поэтому наша задача дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, харьковская область