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Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 22.05.2024 (обновлено: 15:42 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/kharkov-1947680775.html
Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить
Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить - РИА Новости, 22.05.2024
Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить
Населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить свое будущее - в составе какой страны им жить, заявил журналистам глава российской... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:40
2024-05-22T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить свое будущее - в составе какой страны им жить, заявил журналистам глава российской администрации Виталий Ганчев."Населению (Харьковской области - ред.) прежде всего дать возможность высказаться, потому что мы прекрасно понимаем, какая политика ведется на Украине. Поэтому наша задача дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html
украина
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в мире, украина, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область
Ганчев призвал дать харьковчанам выбрать, в какой стране они будут жить

Ганчев: жители Харьковской области должны сами определить свое будущее

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить свое будущее - в составе какой страны им жить, заявил журналистам глава российской администрации Виталий Ганчев.
"Населению (Харьковской области - ред.) прежде всего дать возможность высказаться, потому что мы прекрасно понимаем, какая политика ведется на Украине. Поэтому наша задача дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковская область
 
 
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