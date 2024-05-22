https://ria.ru/20240522/karlson-1947583508.html

Карлсон отреагировал на сообщения о его работе на российском телевидении

Карлсон отреагировал на сообщения о его работе на российском телевидении - РИА Новости, 22.05.2024

Карлсон отреагировал на сообщения о его работе на российском телевидении

Американский журналист Такер Карлсон опроверг РИА Новости сообщения СМИ, что он якобы стал ведущим на российском телевидении. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:54

2024-05-22T09:54

2024-05-22T17:13

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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опроверг РИА Новости сообщения СМИ, что он якобы стал ведущим на российском телевидении."Заявляя, что я работаю на иностранное правительство, Newsweek пытается оправдать ордер FISA (статья федерального закона США о наблюдении в целях внешней разведки. — Прим. ред.), который позволит администрации Байдена продолжать шпионить за мной. Это отвратительно", — заявил он.О том, что Карлсон запускает свое шоу на российском телевидении, написал Newsweek. Позднее издание скорректировало статью, отметив, что речь, вероятно, идет о трансляции старых эпизодов шоу Карлсона с озвучкой на русском языке. Также о том, что американский журналист якобы стал "новым звездным ведущим" на российском ТВ, писало Daily Beast.Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Эту норму неоднократно критиковали за нарушение права на частную жизнь.

https://ria.ru/20240227/karlson-1929880775.html

https://ria.ru/20240208/klinton-1926128021.html

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в мире, технологии, сша, такер карлсон, джо байден, fisa