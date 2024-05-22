https://ria.ru/20240522/kamery-1947627699.html

В России изменятся правила работы дорожных камер

В России изменятся правила работы дорожных камер - РИА Новости, 22.05.2024

В России изменятся правила работы дорожных камер

Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:40

2024-05-22T12:40

2024-05-22T13:01

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ"."Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство", — отмечается в материале.В обновленных правилах откажутся от норм обязательного соответствия всех камер ГОСТу 2016 года и от вынесения штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло, поскольку именно эти положения вызывали шквал критики, говорится в публикации.Отмечается, что в документе появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.

https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html

https://ria.ru/20240329/samokat-1936576508.html

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общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф