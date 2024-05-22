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В России изменятся правила работы дорожных камер - РИА Новости, 22.05.2024
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12:40 22.05.2024 (обновлено: 13:01 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/kamery-1947627699.html
В России изменятся правила работы дорожных камер
В России изменятся правила работы дорожных камер - РИА Новости, 22.05.2024
В России изменятся правила работы дорожных камер
Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:40
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общество
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владимир путин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ"."Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство", — отмечается в материале.В обновленных правилах откажутся от норм обязательного соответствия всех камер ГОСТу 2016 года и от вынесения штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло, поскольку именно эти положения вызывали шквал критики, говорится в публикации.Отмечается, что в документе появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html
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общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ
В России изменятся правила работы дорожных камер

"Ъ": Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ".
"Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство", — отмечается в материале.
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В обновленных правилах откажутся от норм обязательного соответствия всех камер ГОСТу 2016 года и от вынесения штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло, поскольку именно эти положения вызывали шквал критики, говорится в публикации.

Динамическое табло — информационный экран над дорогой, на которое выводятся переменные ограничения скорости, например, во время дождя.

Отмечается, что в документе появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.
В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.
Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.
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