https://ria.ru/20240522/kamery-1947627699.html
В России изменятся правила работы дорожных камер
В России изменятся правила работы дорожных камер - РИА Новости, 22.05.2024
В России изменятся правила работы дорожных камер
Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:40
2024-05-22T12:40
2024-05-22T13:01
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ"."Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство", — отмечается в материале.В обновленных правилах откажутся от норм обязательного соответствия всех камер ГОСТу 2016 года и от вынесения штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло, поскольку именно эти положения вызывали шквал критики, говорится в публикации.Отмечается, что в документе появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.
https://ria.ru/20231004/moskva-1900439693.html
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общество, авто, россия, владимир путин, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ
В России изменятся правила работы дорожных камер
"Ъ": Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Министерство транспорта согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила использования систем видеофиксации на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ"
.
"Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство", — отмечается в материале.
В обновленных правилах откажутся от норм обязательного соответствия всех камер ГОСТу 2016 года и от вынесения штрафов за нарушение требований так называемых динамических табло, поскольку именно эти положения вызывали шквал критики, говорится в публикации.
Динамическое табло — информационный экран над дорогой, на которое выводятся переменные ограничения скорости, например, во время дождя.
Отмечается, что в документе появилась норма, согласно которой необходимо маркировать машины, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, так, чтобы водители могли заранее увидеть их на дороге.
В мае прошлого года Владимир Путин
подписал закон о правилах размещения стационарных дорожных камер. Устройства можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД
.
Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает требованиям, административная ответственность для водителей не наступает.