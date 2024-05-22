Рейтинг@Mail.ru
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 22.05.2024 (обновлено: 10:11 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине
Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:06
2024-05-22T10:11
в мире
израиль
ирландия
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909449159_0:211:3048:1926_1920x0_80_0_0_26d70d1a2192453d508375f1788b30cd.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину."Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландию и Норвегию для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство", - написал Кац.Министр добавил, что подобные решения повлекут за собой "тяжелые последствия"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
израиль
ирландия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909449159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb7e46ee176238e4dc64a7e1197132f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ирландия, палестина
В мире, Израиль, Ирландия, Палестина
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине

Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии, решивших признать Палестину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину.
"Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландию и Норвегию для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство", - написал Кац.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Израиле прокомментировали решение МУС по аресту Нетаньяху
Вчера, 13:29
Министр добавил, что подобные решения повлекут за собой "тяжелые последствия".
"Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", - подчеркнул он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
 
В миреИзраильИрландияПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала