https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине
Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:06
2024-05-22T10:06
2024-05-22T10:11
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину."Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландию и Норвегию для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство", - написал Кац.Министр добавил, что подобные решения повлекут за собой "тяжелые последствия"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ирландия, палестина
В мире, Израиль, Ирландия, Палестина
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине
Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии, решивших признать Палестину