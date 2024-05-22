https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html

Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине

Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024

Израиль отзовет послов из Ирландии и Норвергии из-за решения по Палестине

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:06

2024-05-22T10:06

2024-05-22T10:11

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения этих стран признать Палестину."Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландию и Норвегию для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство", - написал Кац.Министр добавил, что подобные решения повлекут за собой "тяжелые последствия"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ирландия, палестина