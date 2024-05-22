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"Опасный сигнал". Ближайший союзник США попал в ловушку - РИА Новости, 22.05.2024
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08:00 22.05.2024 (обновлено: 08:04 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/izrail-1947483540.html
"Опасный сигнал". Ближайший союзник США попал в ловушку
"Опасный сигнал". Ближайший союзник США попал в ловушку - РИА Новости, 22.05.2024
"Опасный сигнал". Ближайший союзник США попал в ловушку
Международный уголовный суд (МУС) готов выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:00
2024-05-22T08:04
в мире
израиль
сша
великобритания
александр крылов
биньямин нетаньяху
майк джонсон
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Международный уголовный суд (МУС) готов выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС за военные преступления. Обвиняемые этим возмущены и требуют не сравнивать их друг с другом. О политических последствиях инициативы коллективного органа уголовной юстиции — в материале РИА Новости.Великий уравнительГлавный прокурор МУС Карим Хан обвинил израильских официальных лиц в использовании "истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население". Палестинским боевикам вменяют "истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении".В ХАМАС призвали арестовать Нетаньяху и Галанта, но себя требуют оставить в покое, поскольку недопустимо "приравнивать жертв к палачу". В МИД Израиля назвали "кровавым наветом" выдвинутые против них обвинения и пообещали достичь всех целей операции в секторе Газа, несмотря на любые международные угрозы.Напомним: 7 октября 2023-го боевики ХАМАС вторглись в Израиль, убив, по данным Тель-Авива, не менее 1200 человек и ранив еще три тысячи.Последовал ответ — операция "Железные мечи", которая продолжается до сих пор. В Минздраве сектора Газа утверждают, что за полгода были убиты более 32 тысяч мирных жителей, полтора миллиона лишились домов. В связи с этим Суд ООН принял к рассмотрению дело о геноциде. В Израиле же готовы остановиться только после того, как устранят террористическую угрозу, исходящую из Газы.Суд над богомВашингтон, разумеется, на стороне Тель-Авива. "Позвольте мне внести ясность: вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным уголовным судом, происходящее не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль", — сказал Джо Байден.Спикер конгресса Майк Джонсон не исключил введение санкций против МУС, если там выдадут ордер на арест Нетаньяху. По его словам, возможны любые варианты. "Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, мы станем следующими", — отметил он."Очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия, — прокомментировал эти высказывания посол России в США Анатолий Антонов. — Власти отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами".Британцы, понятно, солидарны с союзниками. "Мы не верим, что получение ордеров поможет освободить заложников, доставить помощь или обеспечить устойчивое прекращение огня", — заявили в МИД. И напомнили, что Израиль — не в юрисдикции МУС, так как Тель-Авив не подписал Римский статут.В Германии призвали международный суд не сравнивать лидеров ХАМАС и Израиля. И указали на то, что Тель-Авив "имеет право и обязанность защищать и оборонять свое население".Зато МУС поддержала Франция. В Париже считают, что безнаказанность недопустима.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в феврале буквально умолявший Тель-Авив прекратить военную операцию, отреагировал так: "Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву". И добавил: страны, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять все решения МУС.Царство небесноеДоцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин полагает, что МУС действительно выдаст ордер на арест лидеров Израиля и ХАМАС."Для Нетаньяху это очень нехороший сигнал. Скорее всего, даже если до конца лета он разгромит ХАМАС и возьмет под полный контроль сектор Газа, ему все равно придется уйти в отставку, чтобы не подрывать авторитет Израиля на международной арене, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. — Римский статут ратифицировали 124 государства, значит, Нетаньяху не сможет безопасно посещать их. В том числе это касается Великобритании и Германии. Что бы ни заявляли власти этих стран, ему всегда придется держать в голове, что его могут бросить в тюрьму. На самом деле даже поддержка США ослабеет".Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Александр Крылов не склонен драматизировать ситуацию. "У Нетаньяху такая репутация, что в некоторые места ему нельзя ездить ни в коем случае ни под каким предлогом. Например, в государства Африки и Ближнего Востока. А в США ему всегда будут рады", — говорит он.Он напомнил, что Израиль легко пережил резолюцию Генассамблеи ООН, приравнявшую сионизм к фашизму (принята в 1975-м, отменена в 1991-м). Нынешняя угроза, по его мнению, не столь серьезная.Как бы то ни было, опрошенные эксперты сходятся в том, что в международной правовой системе — серьезные проблемы. И Тель-Авив пользуется этим в собственных интересах.
https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
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в мире, израиль, сша, великобритания, александр крылов, биньямин нетаньяху, майк джонсон, международный уголовный суд, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Великобритания, Александр Крылов, Биньямин Нетаньяху, Майк Джонсон, Международный уголовный суд, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Опасный сигнал". Ближайший союзник США попал в ловушку

Политологи: выдача ордера на арест Нетаньяху не станет проблемой для Израиля

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Международный уголовный суд (МУС) готов выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС за военные преступления. Обвиняемые этим возмущены и требуют не сравнивать их друг с другом. О политических последствиях инициативы коллективного органа уголовной юстиции — в материале РИА Новости.

Великий уравнитель

Главный прокурор МУС Карим Хан обвинил израильских официальных лиц в использовании "истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население". Палестинским боевикам вменяют "истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении".
© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан
В ХАМАС призвали арестовать Нетаньяху и Галанта, но себя требуют оставить в покое, поскольку недопустимо "приравнивать жертв к палачу". В МИД Израиля назвали "кровавым наветом" выдвинутые против них обвинения и пообещали достичь всех целей операции в секторе Газа, несмотря на любые международные угрозы.
Напомним: 7 октября 2023-го боевики ХАМАС вторглись в Израиль, убив, по данным Тель-Авива, не менее 1200 человек и ранив еще три тысячи.
Последовал ответ — операция "Железные мечи", которая продолжается до сих пор. В Минздраве сектора Газа утверждают, что за полгода были убиты более 32 тысяч мирных жителей, полтора миллиона лишились домов. В связи с этим Суд ООН принял к рассмотрению дело о геноциде. В Израиле же готовы остановиться только после того, как устранят террористическую угрозу, исходящую из Газы.
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа

Суд над богом

Вашингтон, разумеется, на стороне Тель-Авива. "Позвольте мне внести ясность: вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым Международным уголовным судом, происходящее не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль", — сказал Джо Байден.
Спикер конгресса Майк Джонсон не исключил введение санкций против МУС, если там выдадут ордер на арест Нетаньяху. По его словам, возможны любые варианты. "Если позволить МУС угрожать руководству Израиля, мы станем следующими", — отметил он.
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант
"Очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия, — прокомментировал эти высказывания посол России в США Анатолий Антонов. — Власти отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами".
Британцы, понятно, солидарны с союзниками. "Мы не верим, что получение ордеров поможет освободить заложников, доставить помощь или обеспечить устойчивое прекращение огня", — заявили в МИД. И напомнили, что Израиль — не в юрисдикции МУС, так как Тель-Авив не подписал Римский статут.
© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов
В Германии призвали международный суд не сравнивать лидеров ХАМАС и Израиля. И указали на то, что Тель-Авив "имеет право и обязанность защищать и оборонять свое население".
Зато МУС поддержала Франция. В Париже считают, что безнаказанность недопустима.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в феврале буквально умолявший Тель-Авив прекратить военную операцию, отреагировал так: "Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву". И добавил: страны, ратифицировавшие Римский статут, обязаны выполнять все решения МУС.
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Царство небесное

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин полагает, что МУС действительно выдаст ордер на арест лидеров Израиля и ХАМАС.
"Для Нетаньяху это очень нехороший сигнал. Скорее всего, даже если до конца лета он разгромит ХАМАС и возьмет под полный контроль сектор Газа, ему все равно придется уйти в отставку, чтобы не подрывать авторитет Израиля на международной арене, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. — Римский статут ратифицировали 124 государства, значит, Нетаньяху не сможет безопасно посещать их. В том числе это касается Великобритании и Германии. Что бы ни заявляли власти этих стран, ему всегда придется держать в голове, что его могут бросить в тюрьму. На самом деле даже поддержка США ослабеет".
© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Александр Крылов не склонен драматизировать ситуацию. "У Нетаньяху такая репутация, что в некоторые места ему нельзя ездить ни в коем случае ни под каким предлогом. Например, в государства Африки и Ближнего Востока. А в США ему всегда будут рады", — говорит он.
Он напомнил, что Израиль легко пережил резолюцию Генассамблеи ООН, приравнявшую сионизм к фашизму (принята в 1975-м, отменена в 1991-м). Нынешняя угроза, по его мнению, не столь серьезная.
Как бы то ни было, опрошенные эксперты сходятся в том, что в международной правовой системе — серьезные проблемы. И Тель-Авив пользуется этим в собственных интересах.
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