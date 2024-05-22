https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947762956.html

Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест

Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест - РИА Новости, 22.05.2024

Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T21:41

2024-05-22T21:41

2024-05-22T21:41

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. "Мы, конечно, поддерживаем (Международный уголовный - ред.) суд так же, как и поддерживаем Международный суд ООН. Мы предоставляем финансирование суду, чтобы он мог осуществлять свои полномочия. Прокурор вынес этот вопрос на обсуждение... суд на территории Испании поддержит любое решение, которое вынесет (Международный уголовный - ред.) суд, то же самое будет происходить с решениями Международного суда ООН. Мы будем соблюдать любое их решение", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу CNN. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html

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