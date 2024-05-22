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Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест - РИА Новости, 22.05.2024
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21:41 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947762956.html
Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест
Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест - РИА Новости, 22.05.2024
Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:41
2024-05-22T21:41
в мире
израиль
испания
палестина
хосе мануэль альбарес
биньямин нетаньяху
исмаил хания
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. "Мы, конечно, поддерживаем (Международный уголовный - ред.) суд так же, как и поддерживаем Международный суд ООН. Мы предоставляем финансирование суду, чтобы он мог осуществлять свои полномочия. Прокурор вынес этот вопрос на обсуждение... суд на территории Испании поддержит любое решение, которое вынесет (Международный уголовный - ред.) суд, то же самое будет происходить с решениями Международного суда ООН. Мы будем соблюдать любое их решение", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу CNN. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240521/mus-1947381808.html
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в мире, израиль, испания, палестина, хосе мануэль альбарес, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Испания, Палестина, Хосе Мануэль Альбарес, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Испания поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест

МИД Испании: Мадрид поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.
«
"Мы, конечно, поддерживаем (Международный уголовный - ред.) суд так же, как и поддерживаем Международный суд ООН. Мы предоставляем финансирование суду, чтобы он мог осуществлять свои полномочия. Прокурор вынес этот вопрос на обсуждение... суд на территории Испании поддержит любое решение, которое вынесет (Международный уголовный - ред.) суд, то же самое будет происходить с решениями Международного суда ООН. Мы будем соблюдать любое их решение", - заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу CNN.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Кремле прокомментировали реакцию США на решение МУС
Вчера, 12:25
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Захарова с иронией оценила реакцию США на запрос МУС об аресте Нетаньяху
Вчера, 00:23
 
В миреИзраильИспанияПалестинаХосе Мануэль АльбаресБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияХАМАСООНМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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