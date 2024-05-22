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Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024
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12:08 22.05.2024 (обновлено: 12:33 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947619385.html
Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине
Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024
Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине
Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:08
2024-05-22T12:33
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство, сообщила в среду пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.Ранее в среду послы Израиля были отозваны для консультаций из Норвегии и Ирландии из-за решения этих стран признать палестинское государство."Министр иностранных дел Исраэль Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии (в Израиле) на беседу с выговором, в ходе которой они посмотрят видеозапись похищения военнослужащих женщин (ответственных за наблюдение за границей с сектором Газа)", - говорится в сообщении."История запомнит, что Испания, Норвегия и Ирландия решили наградить золотой медалью убийц ХАМАС ... Я приказал немедленно вызвать послов для беседы с выговором, в ходе которых они посмотрят ужасающее видео похищения женщин-наблюдателей, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства. Израиль не будет об этом молчать – их шаг будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул в своем заявлении глава МИД еврейского государства.
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, испания, палестина
В мире, Израиль, Испания, Палестина
Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине

Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство, сообщила в среду пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
Ранее в среду послы Израиля были отозваны для консультаций из Норвегии и Ирландии из-за решения этих стран признать палестинское государство.
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"Министр иностранных дел Исраэль Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии (в Израиле) на беседу с выговором, в ходе которой они посмотрят видеозапись похищения военнослужащих женщин (ответственных за наблюдение за границей с сектором Газа)", - говорится в сообщении.
"История запомнит, что Испания, Норвегия и Ирландия решили наградить золотой медалью убийц ХАМАС ... Я приказал немедленно вызвать послов для беседы с выговором, в ходе которых они посмотрят ужасающее видео похищения женщин-наблюдателей, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства. Израиль не будет об этом молчать – их шаг будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул в своем заявлении глава МИД еврейского государства.
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