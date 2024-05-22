https://ria.ru/20240522/ispaniya-1947619385.html

Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине

Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине - РИА Новости, 22.05.2024

Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения по Палестине

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:08

2024-05-22T12:08

2024-05-22T12:33

в мире

израиль

испания

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/32/1563743210_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_bb6b340deab95a37543ab9d418f3e097.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство, сообщила в среду пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.Ранее в среду послы Израиля были отозваны для консультаций из Норвегии и Ирландии из-за решения этих стран признать палестинское государство."Министр иностранных дел Исраэль Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии (в Израиле) на беседу с выговором, в ходе которой они посмотрят видеозапись похищения военнослужащих женщин (ответственных за наблюдение за границей с сектором Газа)", - говорится в сообщении."История запомнит, что Испания, Норвегия и Ирландия решили наградить золотой медалью убийц ХАМАС ... Я приказал немедленно вызвать послов для беседы с выговором, в ходе которых они посмотрят ужасающее видео похищения женщин-наблюдателей, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства. Израиль не будет об этом молчать – их шаг будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул в своем заявлении глава МИД еврейского государства.

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240522/palestina-1947603574.html

израиль

испания

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, испания, палестина