https://ria.ru/20240522/iri-1947658075.html

Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр

Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр - РИА Новости, 22.05.2024

Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр

Россия пока далека от того, чтобы импортозаместить производство компьютерных игр, но за последние три года первые уже выпущены, сообщил в среду гендиректор АНО... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:26

2024-05-22T14:26

2024-05-22T14:26

технологии

россия

новосибирск

африка

институт развития интернета

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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Россия пока далека от того, чтобы импортозаместить производство компьютерных игр, но за последние три года первые уже выпущены, сообщил в среду гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский на форуме "МедиаСиб" в Новосибирске. "Направление, в котором мы далеки от того, чтобы не только импортозаместить, но даже представить достойную альтернативу – это игровое направление. Мы его тоже рассматриваем как контент и средство взаимодействия с аудиторией во всех смыслах. Здесь, конечно, доминируют иностранные игры, потому что они совершенно другого качества", - рассказал он. По словам эксперта, если сравнивать положение России с точки зрения производства игр в сравнении со всем миром, то "мы находимся на отметке примерно 10-15-летней давности". Он отметил, что в этом отношении мир ушел вперед и отдельные игры собирают миллиарды долларов оборота. "Но нам за три года удалось выпустить первые игры, которые целиком и полностью сделаны в России, и они пользуются относительно нормальной популярностью. Надеюсь, года через 4-5 мы сможем прийти к тому, чтобы граждане России играли в российские игры, более того, чтобы мы могли еще и продавать их на рынки Африки, Латинской Америки и Азии", - сказал Гореславский.

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

https://ria.ru/20240508/putin-1944647150.html

россия

новосибирск

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, новосибирск, африка, институт развития интернета