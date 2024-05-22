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Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр - РИА Новости, 22.05.2024
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14:26 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/iri-1947658075.html
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр
Россия пока далека от того, чтобы импортозаместить производство компьютерных игр, но за последние три года первые уже выпущены, сообщил в среду гендиректор АНО... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:26
2024-05-22T14:26
технологии
россия
новосибирск
африка
институт развития интернета
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Россия пока далека от того, чтобы импортозаместить производство компьютерных игр, но за последние три года первые уже выпущены, сообщил в среду гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский на форуме "МедиаСиб" в Новосибирске. "Направление, в котором мы далеки от того, чтобы не только импортозаместить, но даже представить достойную альтернативу – это игровое направление. Мы его тоже рассматриваем как контент и средство взаимодействия с аудиторией во всех смыслах. Здесь, конечно, доминируют иностранные игры, потому что они совершенно другого качества", - рассказал он. По словам эксперта, если сравнивать положение России с точки зрения производства игр в сравнении со всем миром, то "мы находимся на отметке примерно 10-15-летней давности". Он отметил, что в этом отношении мир ушел вперед и отдельные игры собирают миллиарды долларов оборота. "Но нам за три года удалось выпустить первые игры, которые целиком и полностью сделаны в России, и они пользуются относительно нормальной популярностью. Надеюсь, года через 4-5 мы сможем прийти к тому, чтобы граждане России играли в российские игры, более того, чтобы мы могли еще и продавать их на рынки Африки, Латинской Америки и Азии", - сказал Гореславский.
https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html
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технологии, россия, новосибирск, африка, институт развития интернета
Технологии, Россия, Новосибирск, Африка, Институт развития интернета
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере компьютерных игр

ИРИ: Россия далека от того, чтобы импортозаместить производство компьютерных игр

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Россия пока далека от того, чтобы импортозаместить производство компьютерных игр, но за последние три года первые уже выпущены, сообщил в среду гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский на форуме "МедиаСиб" в Новосибирске.
"Направление, в котором мы далеки от того, чтобы не только импортозаместить, но даже представить достойную альтернативу – это игровое направление. Мы его тоже рассматриваем как контент и средство взаимодействия с аудиторией во всех смыслах. Здесь, конечно, доминируют иностранные игры, потому что они совершенно другого качества", - рассказал он.
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По словам эксперта, если сравнивать положение России с точки зрения производства игр в сравнении со всем миром, то "мы находимся на отметке примерно 10-15-летней давности". Он отметил, что в этом отношении мир ушел вперед и отдельные игры собирают миллиарды долларов оборота.
"Но нам за три года удалось выпустить первые игры, которые целиком и полностью сделаны в России, и они пользуются относительно нормальной популярностью. Надеюсь, года через 4-5 мы сможем прийти к тому, чтобы граждане России играли в российские игры, более того, чтобы мы могли еще и продавать их на рынки Африки, Латинской Америки и Азии", - сказал Гореславский.
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