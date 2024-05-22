https://ria.ru/20240522/iran-1947563980.html

СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси

СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси

Признаков изменения внешней политики Ирана после гибели президента и главы МИД в авиакатастрофе нет, Тегеран определил свой вектор с Азией, пишет в среду... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:40

2024-05-22T06:40

2024-05-22T06:41

в мире

иран

азия

тегеран (город)

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Признаков изменения внешней политики Ирана после гибели президента и главы МИД в авиакатастрофе нет, Тегеран определил свой вектор с Азией, пишет в среду турецкая газета Aydınlık. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Изменится ли политика Ирана? Вероятность нулевая. Новые имена, пришедшие к власти... Их заявления. Они решили продолжать политику Раиси. Иранское руководство определило свое место. Они с Азией в азиатскую эпоху", - пишет колумнист издания Исмет Озчелик. По его словам, нет ни малейших признаков того, что ситуация во внешней политике Ирана изменится. Рассуждая о вероятности диверсии против высшего руководства Ирана, издание отметило, что "чёткой информации на этот счет нет". "Во-первых, вертолет небезопасен, у него два двигателя. Для VIP-перелетов предпочтительнее низкий полет. На это есть много причин. Безопасность превыше всего. Похоже, что вертолет совершал слепой полет в облаках. Он должен был повернуть назад, когда вошел в туман. Но он продолжил полёт. Велика вероятность, что он врезался в гору", - отметил автор.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

https://ria.ru/20240521/ekspert-1947325711.html

иран

азия

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в мире, иран, азия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана