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СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
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06:40 22.05.2024 (обновлено: 06:41 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/iran-1947563980.html
СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси
СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси
Признаков изменения внешней политики Ирана после гибели президента и главы МИД в авиакатастрофе нет, Тегеран определил свой вектор с Азией, пишет в среду... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:40
2024-05-22T06:41
в мире
иран
азия
тегеран (город)
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
крушение вертолета президента ирана
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Признаков изменения внешней политики Ирана после гибели президента и главы МИД в авиакатастрофе нет, Тегеран определил свой вектор с Азией, пишет в среду турецкая газета Aydınlık. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Изменится ли политика Ирана? Вероятность нулевая. Новые имена, пришедшие к власти... Их заявления. Они решили продолжать политику Раиси. Иранское руководство определило свое место. Они с Азией в азиатскую эпоху", - пишет колумнист издания Исмет Озчелик. По его словам, нет ни малейших признаков того, что ситуация во внешней политике Ирана изменится. Рассуждая о вероятности диверсии против высшего руководства Ирана, издание отметило, что "чёткой информации на этот счет нет". "Во-первых, вертолет небезопасен, у него два двигателя. Для VIP-перелетов предпочтительнее низкий полет. На это есть много причин. Безопасность превыше всего. Похоже, что вертолет совершал слепой полет в облаках. Он должен был повернуть назад, когда вошел в туман. Но он продолжил полёт. Велика вероятность, что он врезался в гору", - отметил автор.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html
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иран
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в мире, иран, азия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азия, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: Иран не изменит внешнюю политику после гибели Раиси

Колумнист Aydnlk Озчелик: гибель Раиси не повлияет на внешнюю политику Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Признаков изменения внешней политики Ирана после гибели президента и главы МИД в авиакатастрофе нет, Тегеран определил свой вектор с Азией, пишет в среду турецкая газета Aydınlık.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
20 мая, 11:10
"Изменится ли политика Ирана? Вероятность нулевая. Новые имена, пришедшие к власти... Их заявления. Они решили продолжать политику Раиси. Иранское руководство определило свое место. Они с Азией в азиатскую эпоху", - пишет колумнист издания Исмет Озчелик.
По его словам, нет ни малейших признаков того, что ситуация во внешней политике Ирана изменится.
Рассуждая о вероятности диверсии против высшего руководства Ирана, издание отметило, что "чёткой информации на этот счет нет".
"Во-первых, вертолет небезопасен, у него два двигателя. Для VIP-перелетов предпочтительнее низкий полет. На это есть много причин. Безопасность превыше всего. Похоже, что вертолет совершал слепой полет в облаках. Он должен был повернуть назад, когда вошел в туман. Но он продолжил полёт. Велика вероятность, что он врезался в гору", - отметил автор.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Эксперт оценил шанс на улучшение связей Турции и Ирана после гибели Раиси
Вчера, 07:28
 
В миреИранАзияТегеран (город)Хосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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