https://ria.ru/20240522/hs-1947715425.html

"Будет сложно". В Японии неожиданно высказались о Курильских островах

"Будет сложно". В Японии неожиданно высказались о Курильских островах - РИА Новости, 22.05.2024

"Будет сложно". В Японии неожиданно высказались о Курильских островах

Правительству Японии следует пока отложить переговоры с Россией касательно Курильских островов, пишет издание Hokkaido Shimbun. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:59

2024-05-22T16:59

2024-05-22T18:40

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительству Японии следует пока отложить переговоры с Россией касательно Курильских островов, пишет издание Hokkaido Shimbun."В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям", — говорится в материале.Обозреватели считают, что Токио следует сделать упор на те сферы взаимодействия с Москвой, в которых есть какие-то перспективы, как, например, в области рыболовства.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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япония, россия, москва, в мире, политика, украина