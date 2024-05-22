https://ria.ru/20240522/granitsy-1947575938.html
Финляндия отреагировала на идею Минобороны России о балтийских границах
Финляндия отреагировала на идею Минобороны России о балтийских границах - РИА Новости, 22.05.2024
Финляндия отреагировала на идею Минобороны России о балтийских границах
МИД Финляндии "прорабатывает детали" после предложения Министерства обороны России обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:17
2024-05-22T09:17
2024-05-22T15:36
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. МИД Финляндии "прорабатывает детали" после предложения Министерства обороны России обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря, заявила в среду глава МИД Элина Валтонен. Минобороны РФ во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод. В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года."По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать в соответствии с ней", — написала Валтонен в соцсети X.
https://ria.ru/20230925/flot-1898398348.html
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россия, балтийское море, финский залив, оон, финляндия
Россия, Балтийское море, Финский залив, ООН, Финляндия
Финляндия отреагировала на идею Минобороны России о балтийских границах
Финляндия хочет проработать детали после инициативы МО РФ о балтийских границах