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В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 22.05.2024
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07:02 22.05.2024 (обновлено: 07:57 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/gosduma-1947564781.html
В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам
В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 22.05.2024
В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал решение Евросоюза по замороженным российским активам финансовым... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T07:02
2024-05-22T07:57
экономика
россия
михаил шеремет
жозеп боррель
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал решение Евросоюза по замороженным российским активам финансовым картельным сговором. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал это решение и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации. "Это можно интерпретировать как финансовый картельный сговор коллективного Запада, не желающего платить дивиденды с российских вкладов, с целью передачи их третьим лицам. И должно рассматриваться российской стороной исключительно как банкротство и крах западной банковской системы ввиду ее неспособности далее выполнять свои обязательства по обслуживанию наших вкладов", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, данный прецедент дает полное право истребовать с ЕС вложенные Россией инвестиции и компенсации нанесенного ущерба.
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экономика, россия, михаил шеремет, жозеп боррель, евросоюз, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Шеремет, Жозеп Боррель, Евросоюз, Госдума РФ
В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам

Депутат Шеремет назвал решение ЕС по российским активам карательным сговором

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал решение Евросоюза по замороженным российским активам финансовым картельным сговором.
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал это решение и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации.
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"Это можно интерпретировать как финансовый картельный сговор коллективного Запада, не желающего платить дивиденды с российских вкладов, с целью передачи их третьим лицам. И должно рассматриваться российской стороной исключительно как банкротство и крах западной банковской системы ввиду ее неспособности далее выполнять свои обязательства по обслуживанию наших вкладов", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, данный прецедент дает полное право истребовать с ЕС вложенные Россией инвестиции и компенсации нанесенного ущерба.
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ЭкономикаРоссияМихаил ШереметЖозеп БоррельЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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