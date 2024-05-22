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Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 22.05.2024 (обновлено: 07:39 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html
Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР
Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024
Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР
Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:57
2024-05-22T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от украинских войск "маневра"."Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.Покровском киевские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.Генштаб ВСУ также заявил о "тяжелых боях" в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.Ранее Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается для ВСУ крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР

Генштаб ВСУ назвал Покровское направление самым напряженным на всей линии фронта

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от украинских войск "маневра".
"Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Генштаб ВСУ заявил об отправке резервов в Харьковскую область
13 мая, 22:28
Покровском киевские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.
Генштаб ВСУ также заявил о "тяжелых боях" в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.
Ранее Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается для ВСУ крайне сложной.
Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Генштаб ВСУ признал успехи российских сил на Харьковском направлении
13 мая, 01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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