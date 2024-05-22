https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html

Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР

Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР - РИА Новости, 22.05.2024

Генштаб ВСУ заявил о вынужденном "маневре" под Красноармейском в ДНР

Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:57

2024-05-22T00:57

2024-05-22T07:39

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ заявил, что Покровское (Красноармейское) направление в ДНР является самым напряженным на всей линии фронта, ситуация там требует от украинских войск "маневра"."Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения... На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.Покровском киевские власти называют город Красноармейск в Донецкой народной республике.Генштаб ВСУ также заявил о "тяжелых боях" в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.Ранее Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях остается для ВСУ крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.

https://ria.ru/20240513/rezervy-1945741601.html

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в мире, украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины