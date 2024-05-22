https://ria.ru/20240522/gazovschik-1947555863.html

Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика

Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика - РИА Новости, 22.05.2024

Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика

Отказ пускать в квартиру работника газовой службы может привести к штрафу до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика"... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:16

2024-05-22T03:16

2024-05-22T05:29

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отказ пускать в квартиру работника газовой службы может привести к штрафу до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Виктория Нельга."С 17 апреля 2024 года в России в пять раз увеличился штраф за отказ пускать работника газовой службы в квартиру. Размер штрафа для физических лиц от 5 000 до 10 000 рублей", — сообщила эксперт.Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25 000 до 100 000 рублей, для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.Также она отметила, что штраф может быть наложен не только за отказ впустить газовщика, но и за недопущение проверки газового оборудования."Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф", — предупредила Нельга.Эксперт напомнила, что проверка газового оборудования – важная мера безопасности, которую необходимо проводить регулярно, но бывает так, что время визита специалистов (по графику) совпадает с рабочим днем или другим неудобным моментом. По словам специалиста, жалобы на неудобный график проверки газового оборудования поступали в Народный Фронт."При этом есть возможность согласования удобной для гражданина даты и времени, для этого необходимо обратиться в газовую службу, однако, не всегда этот вопрос решается в пользу граждан", — рассказала Нельга.По ее словам, в этой ситуации у жильцов есть несколько вариантов. Граждане могут перенести визит. "Согласно законодательству, газовые службы не имеют права навязывать дату и время проверки. Свяжитесь с вашей газовой службой. Объясните ситуацию и попросите перенести визит на другое, более удобное для вас время. Укажите несколько удобных для вас дат и времен, чтобы газовая служба могла подобрать наиболее подходящий вариант для визита", — посоветовала эксперт.Она привела еще один вариант решения проблемы с согласованием даты и времени осмотра газового оборудования: можно найти представителя и нотариально оформить доверенность. Нельга советует убедиться, что у представителя есть все необходимые документы: паспорт и копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение. "Проинформируйте своего представителя о том, где находится газовое оборудование и что от него требуется", — добавила Нельга.Если доступ к газовому оборудованию невозможно обеспечить ни по одному из вышеперечисленных вариантов, то придется оплатить штраф. Эксперт напомнила, что оплата штрафа не освобождает от необходимости проверки газового оборудования."Не игнорируйте проверки газового оборудования. Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья всех жителей многоквартирного дома. Если вы не можете принять специалистов в назначенное время, не бойтесь обращаться в вашу газовую службу и просить перенести визит. У вас есть право на комфортное и безопасное обслуживание", — отметила Нельга и добавила, что некоторые газовые службы предлагают своим клиентам услугу по выбору удобного времени проверки.

https://ria.ru/20231221/nedvizhimost-1917108339.html

https://ria.ru/20240403/shtraf-1937463316.html

https://ria.ru/20240503/tonirovka-1943589591.html

https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html

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