Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 22.05.2024 (обновлено: 05:29 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/gazovschik-1947555863.html
Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика
Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика
Отказ пускать в квартиру работника газовой службы может привести к штрафу до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика"... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:16
2024-05-22T05:29
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/01/1549540102_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7d979d9e43b3cf064d9a92ffe6aac2b.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отказ пускать в квартиру работника газовой службы может привести к штрафу до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Виктория Нельга."С 17 апреля 2024 года в России в пять раз увеличился штраф за отказ пускать работника газовой службы в квартиру. Размер штрафа для физических лиц от 5 000 до 10 000 рублей", — сообщила эксперт.Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25 000 до 100 000 рублей, для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.Также она отметила, что штраф может быть наложен не только за отказ впустить газовщика, но и за недопущение проверки газового оборудования.&quot;Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф&quot;, — предупредила Нельга.Эксперт напомнила, что проверка газового оборудования – важная мера безопасности, которую необходимо проводить регулярно, но бывает так, что время визита специалистов (по графику) совпадает с рабочим днем или другим неудобным моментом. По словам специалиста, жалобы на неудобный график проверки газового оборудования поступали в Народный Фронт."При этом есть возможность согласования удобной для гражданина даты и времени, для этого необходимо обратиться в газовую службу, однако, не всегда этот вопрос решается в пользу граждан", — рассказала Нельга.По ее словам, в этой ситуации у жильцов есть несколько вариантов. Граждане могут перенести визит. "Согласно законодательству, газовые службы не имеют права навязывать дату и время проверки. Свяжитесь с вашей газовой службой. Объясните ситуацию и попросите перенести визит на другое, более удобное для вас время. Укажите несколько удобных для вас дат и времен, чтобы газовая служба могла подобрать наиболее подходящий вариант для визита", — посоветовала эксперт.Она привела еще один вариант решения проблемы с согласованием даты и времени осмотра газового оборудования: можно найти представителя и нотариально оформить доверенность. Нельга советует убедиться, что у представителя есть все необходимые документы: паспорт и копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение. "Проинформируйте своего представителя о том, где находится газовое оборудование и что от него требуется", — добавила Нельга.Если доступ к газовому оборудованию невозможно обеспечить ни по одному из вышеперечисленных вариантов, то придется оплатить штраф. Эксперт напомнила, что оплата штрафа не освобождает от необходимости проверки газового оборудования."Не игнорируйте проверки газового оборудования. Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья всех жителей многоквартирного дома. Если вы не можете принять специалистов в назначенное время, не бойтесь обращаться в вашу газовую службу и просить перенести визит. У вас есть право на комфортное и безопасное обслуживание", — отметила Нельга и добавила, что некоторые газовые службы предлагают своим клиентам услугу по выбору удобного времени проверки.
https://ria.ru/20231221/nedvizhimost-1917108339.html
https://ria.ru/20240403/shtraf-1937463316.html
https://ria.ru/20240503/tonirovka-1943589591.html
https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/01/1549540102_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbf53d9c39952a3faf1b94e3f6cd1e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Эксперт объяснила, чем обернется отказ пустить в квартиру газовщика

Эксперт Нельга: за отказ пустить в квартиру газовщика могут оштрафовать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отказ пускать в квартиру работника газовой службы может привести к штрафу до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Виктория Нельга.
"С 17 апреля 2024 года в России в пять раз увеличился штраф за отказ пускать работника газовой службы в квартиру. Размер штрафа для физических лиц от 5 000 до 10 000 рублей", — сообщила эксперт.
Ключ во входной двери квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
21 декабря 2023, 02:17
Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25 000 до 100 000 рублей, для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.
Также она отметила, что штраф может быть наложен не только за отказ впустить газовщика, но и за недопущение проверки газового оборудования.
«

"Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф", — предупредила Нельга.

Эксперт напомнила, что проверка газового оборудования – важная мера безопасности, которую необходимо проводить регулярно, но бывает так, что время визита специалистов (по графику) совпадает с рабочим днем или другим неудобным моментом. По словам специалиста, жалобы на неудобный график проверки газового оборудования поступали в Народный Фронт.
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Юрист раскрыл, кого нельзя не пустить в квартиру из-за новых штрафов
3 апреля, 02:17
"При этом есть возможность согласования удобной для гражданина даты и времени, для этого необходимо обратиться в газовую службу, однако, не всегда этот вопрос решается в пользу граждан", — рассказала Нельга.
По ее словам, в этой ситуации у жильцов есть несколько вариантов. Граждане могут перенести визит.
"Согласно законодательству, газовые службы не имеют права навязывать дату и время проверки. Свяжитесь с вашей газовой службой. Объясните ситуацию и попросите перенести визит на другое, более удобное для вас время. Укажите несколько удобных для вас дат и времен, чтобы газовая служба могла подобрать наиболее подходящий вариант для визита", — посоветовала эксперт.
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол
3 мая, 00:33
Она привела еще один вариант решения проблемы с согласованием даты и времени осмотра газового оборудования: можно найти представителя и нотариально оформить доверенность. Нельга советует убедиться, что у представителя есть все необходимые документы: паспорт и копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение.
"Проинформируйте своего представителя о том, где находится газовое оборудование и что от него требуется", — добавила Нельга.
Если доступ к газовому оборудованию невозможно обеспечить ни по одному из вышеперечисленных вариантов, то придется оплатить штраф. Эксперт напомнила, что оплата штрафа не освобождает от необходимости проверки газового оборудования.
"Не игнорируйте проверки газового оборудования. Это может быть опасно для вашей жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья всех жителей многоквартирного дома. Если вы не можете принять специалистов в назначенное время, не бойтесь обращаться в вашу газовую службу и просить перенести визит. У вас есть право на комфортное и безопасное обслуживание", — отметила Нельга и добавила, что некоторые газовые службы предлагают своим клиентам услугу по выбору удобного времени проверки.
Женщина пропалывает грядку с клубникой на дачном участке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке
19 апреля, 03:17
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала