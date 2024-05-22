https://ria.ru/20240522/ganchev-1947715635.html
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России - РИА Новости, 22.05.2024
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России
Контроль над поселком Липцы Харьковской области, где сейчас идет продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:00
2024-05-22T17:00
2024-05-22T17:00
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Контроль над поселком Липцы Харьковской области, где сейчас идет продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В данный момент продвижение, в основном, в районе поселка Липцы. Это основной сейчас будет форпост у украинских вооруженных формирований. Липцы удалены от города Харькова всего на 17 километров. И полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова", - сказал Ганчев.
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Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России
Ганчев: контроль над Липцами позволит снабжать тыл ВС РФ на подступах к Харькову