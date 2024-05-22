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Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ganchev-1947715635.html
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России - РИА Новости, 22.05.2024
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России
Контроль над поселком Липцы Харьковской области, где сейчас идет продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:00
2024-05-22T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Контроль над поселком Липцы Харьковской области, где сейчас идет продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В данный момент продвижение, в основном, в районе поселка Липцы. Это основной сейчас будет форпост у украинских вооруженных формирований. Липцы удалены от города Харькова всего на 17 километров. И полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова", - сказал Ганчев.
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в мире, харьковская область, харьков, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал, как контроль над Липцами поможет ВС России

Ганчев: контроль над Липцами позволит снабжать тыл ВС РФ на подступах к Харькову

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Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Контроль над поселком Липцы Харьковской области, где сейчас идет продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"В данный момент продвижение, в основном, в районе поселка Липцы. Это основной сейчас будет форпост у украинских вооруженных формирований. Липцы удалены от города Харькова всего на 17 километров. И полный контроль над этим населенным пунктом даст возможность нашим подразделениям осуществлять огневой контроль полностью всех транспортных магистралей, которые будут снабжать тыл всех подразделений на рубежах Харькова", - сказал Ганчев.
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10 мая, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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