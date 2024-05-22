https://ria.ru/20240522/ganchev-1947694506.html

ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области

ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области - РИА Новости, 22.05.2024

ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области

ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, так уничтожены мосты через реку Волчья в Волчанске, сообщил журналистам глава российской администрации... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:10

2024-05-22T16:10

2024-05-22T16:10

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, так уничтожены мосты через реку Волчья в Волчанске, сообщил журналистам глава российской администрации Виталий Ганчев. "Украинские вооружённые формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Так было в Волчанске, мосты через речку Волчья были уничтожены. И они не просто уничтожают за собой мосты, а производят обстрел как раз именно тех посёлков, тех улиц и тех домов, где они уже понимают, что там нет вооружённых формирований Украины", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240522/otravlenie-1947653961.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины