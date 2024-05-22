https://ria.ru/20240522/ganchev-1947694506.html
ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области
ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области
ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, так уничтожены мосты через реку Волчья в Волчанске, сообщил журналистам глава российской администрации... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:10
2024-05-22T16:10
2024-05-22T16:10
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, так уничтожены мосты через реку Волчья в Волчанске, сообщил журналистам глава российской администрации Виталий Ганчев. "Украинские вооружённые формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Так было в Волчанске, мосты через речку Волчья были уничтожены. И они не просто уничтожают за собой мосты, а производят обстрел как раз именно тех посёлков, тех улиц и тех домов, где они уже понимают, что там нет вооружённых формирований Украины", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240522/otravlenie-1947653961.html
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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области
Ганчев: ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области