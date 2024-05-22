https://ria.ru/20240522/ganchev-1947694403.html

Жители освобожденной части Харьковской области получат российские документы

Жители освобожденной части Харьковской области получат российские документы - РИА Новости, 22.05.2024

Жители освобожденной части Харьковской области получат российские документы

Жителям освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области выдадут российские документы, сообщил глава российской администрации региона Виталий... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:09

2024-05-22T16:09

2024-05-22T17:17

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

донецкая народная республика

донбасс

виталий ганчев

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Жителям освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области выдадут российские документы, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев на пресс-конференции.Он напомнил, что в Донбассе люди получали паспорта ДНР и ЛНР, а затем меняли их на российские, либо сразу оформляли гражданство. Ганчев подчеркнул, что все это было согласовано на высшем государственном уровне."Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт", — заявил глава администрации.Что касается школ на освобожденных территориях, то там выдавали аттестаты, которые не зарегистрированы в Росреестре, поэтому полученный документ необходимо было легализовать, отметил Ганчев. По его словам, в Харьковской области есть аккредитованные образовательные учреждения, которые могут выдавать детям свидетельство об их окончании по российскому образцу.Глава администрации добавил, что за освобожденной территорией закреплен номер автотранспортного региона 188.Ганчев также отметил, что сейчас под контролем России находится около 300 квадратных километров области. По его словам, речь идет о 13 населенных пунктах на севере региона, восемь из которых — это территория Харьковского района. Остальные поселки — это Волчанский район и пригород. Глава администрации добавил, что из освобожденных населенных пунктов 85 мирных жителей вывезли в Белгородскую область.В последнюю неделю группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.По словам Ганчева, российские бойцы контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.

https://ria.ru/20240522/kharkov-1947685512.html

https://ria.ru/20240521/ofitser-1947396297.html

https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html

харьковская область

донецкая народная республика

донбасс

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харьковская область, в мире, донецкая народная республика, донбасс, виталий ганчев, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), вооруженные силы украины