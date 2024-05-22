https://ria.ru/20240522/ganchev-1947674317.html
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России - РИА Новости, 22.05.2024
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России
Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:12
2024-05-22T15:12
2024-05-22T15:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооружённых сил. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых – это территория Харьковского района. Остальные посёлки – это Волчанский район и пригород", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html
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харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России
Ганчев: почти 300 кв. км Харьковской области находятся под контролем ВС России