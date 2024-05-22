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Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 22.05.2024 (обновлено: 15:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ganchev-1947674317.html
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России - РИА Новости, 22.05.2024
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России
Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:12
2024-05-22T15:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооружённых сил. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых – это территория Харьковского района. Остальные посёлки – это Волчанский район и пригород", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html
харьковская область
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харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия
Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России

Ганчев: почти 300 кв. км Харьковской области находятся под контролем ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооружённых сил. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых – это территория Харьковского района. Остальные посёлки – это Волчанский район и пригород", - сказал Ганчев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссия
 
 
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