https://ria.ru/20240522/ganchev-1947674317.html

Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России

Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России - РИА Новости, 22.05.2024

Ганчев: 300 квадратных километров Харьковской области подконтрольны России

Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:12

2024-05-22T15:12

2024-05-22T15:23

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Около 300 квадратных километров Харьковской области находится под контролем Вооружённых сил РФ, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Около 300 квадратных километров… находится под контролем наших вооружённых сил. Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых – это территория Харьковского района. Остальные посёлки – это Волчанский район и пригород", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия