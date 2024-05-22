https://ria.ru/20240522/frs-1947558394.html
У двух третей американцев ухудшилось финансовое положение, сообщила ФРС
У двух третей американцев ухудшилось финансовое положение, сообщила ФРС - РИА Новости, 22.05.2024
У двух третей американцев ухудшилось финансовое положение, сообщила ФРС
Почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, а практически каждый пятый житель США утверждает, что его финансовая ситуация стала... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T04:33
2024-05-22T04:33
2024-05-22T04:33
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, а практически каждый пятый житель США утверждает, что его финансовая ситуация стала гораздо хуже, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). "Шестьдесят пять процентов взрослых утверждают, что изменения цен по сравнению с предыдущим годом ухудшили их финансовое положение, включая 19% заявивших, что изменения в ценах сделали их финансовую ситуацию гораздо хуже", - говорится в исследовании регулятора о настроениях среди американских домохозяйств в 2023 году. Как отмечается в документе, высокие цены по-прежнему остаются главным поводом для беспокойства жителей США среди других финансовых проблем. Часть американцев, принявших участие в исследовании ФРС, указывают также на перенесенный ими стресс из-за последствий роста процентных ставок Федрезерва. Особенно сильно жесткая монетарная политика отразилась на людях с низкими доходами, которые стали испытывать больше финансовых трудностей. "Взрослые с низкими доходами чаще сталкивались с финансовыми трудностями, в том числе, не полностью оплачивали счета, иногда или часто не имели достаточно еды и не обращались за медицинской помощью из-за ее дороговизны", - указали в ФРС.
https://ria.ru/20240521/reyting-1947540994.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
У двух третей американцев ухудшилось финансовое положение, сообщила ФРС
ФРС: почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Почти две трети американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, а практически каждый пятый житель США утверждает, что его финансовая ситуация стала гораздо хуже, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).
«
"Шестьдесят пять процентов взрослых утверждают, что изменения цен по сравнению с предыдущим годом ухудшили их финансовое положение, включая 19% заявивших, что изменения в ценах сделали их финансовую ситуацию гораздо хуже", - говорится в исследовании регулятора о настроениях среди американских домохозяйств в 2023 году.
Как отмечается в документе, высокие цены по-прежнему остаются главным поводом для беспокойства жителей США среди других финансовых проблем.
Часть американцев, принявших участие в исследовании ФРС, указывают также на перенесенный ими стресс из-за последствий роста процентных ставок Федрезерва. Особенно сильно жесткая монетарная политика отразилась на людях с низкими доходами, которые стали испытывать больше финансовых трудностей.
"Взрослые с низкими доходами чаще сталкивались с финансовыми трудностями, в том числе, не полностью оплачивали счета, иногда или часто не имели достаточно еды и не обращались за медицинской помощью из-за ее дороговизны", - указали в ФРС.