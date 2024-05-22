https://ria.ru/20240522/fond-1947622387.html
Около 25 тысяч детей получили лекарства от фонда "Круг добра"
Около 25 тысяч детей получили лекарства от фонда "Круг добра" - РИА Новости, 22.05.2024
Около 25 тысяч детей получили лекарства от фонда "Круг добра"
По данным на конец 2023 года, уникальные лекарства от фонда "Круг добра" получили 23 580 детей, сообщил председатель правления фонда, глава комиссии... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:21
2024-05-22T12:21
2024-05-22T16:15
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. По данным на конец 2023 года, уникальные лекарства от фонда "Круг добра" получили 23 580 детей, сообщил председатель правления фонда, глава комиссии Общественной палаты по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерей Александр Ткаченко на пресс-конференции. "Лекарственные препараты фонд покупает, и по состоянию на текущий момент, на май месяц, уже 25 тысяч детей с 97 различными заболеваниями получают от нас помощь", — добавил Ткаченко. Он уточнил, что фонд затратил на закупку препаратов 239,5 миллиарда рублей, список лекарств планируется увеличивать.В 2023 году в рамках программы расширения неонатального скрининга специалисты выявили 103 ребенка со спинальной мышечной атрофией. Большинству из этих детей выписали препарат "Золгенсма". Всего за год его одобрили 97 детям. Фонд "Круг добра" создали в 2021 году, он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
https://ria.ru/20240327/fond-1936205571.html
https://ria.ru/20240228/lekarstva-1930021546.html
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра"
Около 25 тысяч детей получили лекарства от фонда "Круг добра"
Фонд "Круг добра": 25 тысяч детей получили уникальные лекарственные препараты
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. По данным на конец 2023 года, уникальные лекарства от фонда "Круг добра" получили 23 580 детей, сообщил председатель правления фонда, глава комиссии Общественной палаты по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерей Александр Ткаченко на пресс-конференции.
"Лекарственные препараты фонд покупает, и по состоянию на текущий момент, на май месяц, уже 25 тысяч детей с 97 различными заболеваниями получают от нас помощь", — добавил Ткаченко.
Он уточнил, что фонд затратил на закупку препаратов 239,5 миллиарда рублей, список лекарств планируется увеличивать.
В 2023 году в рамках программы расширения неонатального скрининга специалисты выявили 103 ребенка со спинальной мышечной атрофией. Большинству из этих детей выписали препарат "Золгенсма". Всего за год его одобрили 97 детям.
"Золгенсма" — одно из самых дорогих лекарств в мире, одна инъекция стоит около двух миллионов долларов.
Фонд "Круг добра" создали в 2021 году, он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.