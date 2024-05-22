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ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области - РИА Новости, 22.05.2024
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11:02 22.05.2024 (обновлено: 11:16 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/fns-1947599481.html
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области - РИА Новости, 22.05.2024
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области
Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:02
2024-05-22T11:16
происшествия
россия
свердловская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ."Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Сергея Логинова не соответствует действительности", - заявили в ФНС."В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились", - добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, свердловская область, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области

ФНС опровергла данные об обысках и задержании главы свердловского УФНС Логинова

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.
"Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Сергея Логинова не соответствует действительности", - заявили в ФНС.
"В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились", - добавили в ведомстве.
Обыски у бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски
Вчера, 09:55
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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