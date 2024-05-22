https://ria.ru/20240522/fns-1947599481.html

ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области

ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области - РИА Новости, 22.05.2024

ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области

Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:02

2024-05-22T11:02

2024-05-22T11:16

происшествия

россия

свердловская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ."Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Сергея Логинова не соответствует действительности", - заявили в ФНС."В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240521/obysk-1947339612.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, свердловская область, федеральная налоговая служба (фнс россии)