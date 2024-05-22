https://ria.ru/20240522/fns-1947599481.html
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области - РИА Новости, 22.05.2024
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области
Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:02
2024-05-22T11:02
2024-05-22T11:16
происшествия
россия
свердловская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ."Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Сергея Логинова не соответствует действительности", - заявили в ФНС."В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240521/obysk-1947339612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области
ФНС опровергла данные об обысках и задержании главы свердловского УФНС Логинова