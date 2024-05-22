Рейтинг@Mail.ru
В России выявили вариант коронавируса FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 22.05.2024 (обновлено: 07:39 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/flirt-1947546204.html
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
В России выявили вариант коронавируса FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:01
2024-05-22T07:39
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.&quot;Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности&quot;, — сообщили в ведомстве.При этом по-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается вариант омикрон, уточнили в пресс-службе. Симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.После праздников в России зафиксировали спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди в эти дни чаще общались между собой, пояснили в Роспотребнадзоре.Специалисты призвали не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.Ранее в ведомстве отмечали, что, согласно данным международной базы GISAID, в разных странах наблюдается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT. По предварительным прогнозам, KP.2 может стать доминирующей во всем мире.
https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html
https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выявили вариант коронавируса FLiRT

Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медсестра держит шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«

"Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", — сообщили в ведомстве.

При этом по-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается вариант омикрон, уточнили в пресс-службе.
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "пирола"
18 сентября 2023, 13:26
Симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
После праздников в России зафиксировали спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди в эти дни чаще общались между собой, пояснили в Роспотребнадзоре.
Специалисты призвали не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.
Ранее в ведомстве отмечали, что, согласно данным международной базы GISAID, в разных странах наблюдается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT. По предварительным прогнозам, KP.2 может стать доминирующей во всем мире.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса
20 мая, 00:49
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала