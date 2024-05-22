https://ria.ru/20240522/flirt-1947546204.html

В России выявили вариант коронавируса FLiRT

В России выявили вариант коронавируса FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024

В России выявили вариант коронавируса FLiRT

Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:01

2024-05-22T00:01

2024-05-22T07:39

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", — сообщили в ведомстве.При этом по-прежнему, как и во всем мире, преобладающим остается вариант омикрон, уточнили в пресс-службе. Симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.После праздников в России зафиксировали спрогнозированный ранее рост заболеваемости COVID-19, связанный с тем, что люди в эти дни чаще общались между собой, пояснили в Роспотребнадзоре.Специалисты призвали не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.Ранее в ведомстве отмечали, что, согласно данным международной базы GISAID, в разных странах наблюдается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT. По предварительным прогнозам, KP.2 может стать доминирующей во всем мире.

https://ria.ru/20230918/koronavirus-1896972518.html

https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)