https://ria.ru/20240522/fitso-1947627987.html
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии здоровья Фицо
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии здоровья Фицо - РИА Новости, 22.05.2024
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии здоровья Фицо
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, остается стабильным, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:41
2024-05-22T12:41
2024-05-22T12:41
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БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, остается стабильным, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "В эти минуты проходит медицинский консилиум, утром состояние его было стабилизированное", - сказал Калиняк на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности. По его словам, в ближайшие дни вопрос перевода премьера Словакии в другую больницу ставиться не будет, он продолжит лечение в больнице в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован после покушения. Больница, куда с огнестрельными ранениями был госпитализирован Фицо, информировала во вторник, что его состояние улучшается, премьер в сознании. Ранее в больнице его навестил избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, с которым у премьера состоялся короткий разговор. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240517/fitso-1946678514.html
https://ria.ru/20240520/fitso-1947104902.html
https://ria.ru/20240519/fitso-1947033930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, роберт калиняк, петер пеллегрини, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, Петер Пеллегрини, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии здоровья Фицо
Вице-премьер Словакии Калиняк: состояние Фицо остается стабильным
БРАТИСЛАВА, 22 мая - РИА Новости. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, остается стабильным, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.
"В эти минуты проходит медицинский консилиум, утром состояние его было стабилизированное", - сказал Калиняк на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности.
По его словам, в ближайшие дни вопрос перевода премьера Словакии в другую больницу ставиться не будет, он продолжит лечение в больнице в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован после покушения.
Больница, куда с огнестрельными ранениями был госпитализирован Фицо, информировала во вторник, что его состояние улучшается, премьер в сознании. Ранее в больнице его навестил избранный президент Словакии Петер Пеллегрини
, с которым у премьера состоялся короткий разговор.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы
. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что в больницу Фицо был доставлен в критическом состоянии. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально информировало о том, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию
обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.