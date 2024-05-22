https://ria.ru/20240522/f-16-1947556215.html

В конгрессе призвали увеличить число украинских пилотов для управления F-16

В конгрессе призвали увеличить число украинских пилотов для управления F-16 - РИА Новости, 22.05.2024

В конгрессе призвали увеличить число украинских пилотов для управления F-16

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:25

2024-05-22T03:25

2024-05-22T03:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

нидерланды

ллойд остин

александр шульгин

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина увеличить количество украинских военных пилотов, обучаемых управлению истребителями F-16, следует из письма законодателей. "Украина находится в войне, и места для Украины должны иметь приоритет над другими иностранными государствами", - указано в документе. Как подчеркивают конгрессмены в своем обращении на имя главы Пентагона, выпуск двенадцати украинских пилотов "попросту недостаточен". В результате законодатели призывают нарастить количество обучаемых летчиков, считая это "критической необходимостью" для Киева. Ранее представитель национальной гвардии штата Аризона заявил РИА Новости, что выпуск первой группы украинских летчиков, которые переобучаются управлению американским истребителем F-16, запланирован на май. США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240402/f-16-1937426733.html

https://ria.ru/20240517/istrebiteli-1946578309.html

https://ria.ru/20240517/letchik-1946808293.html

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украина, россия, нидерланды, ллойд остин, александр шульгин, сергей лавров, нато, f-16