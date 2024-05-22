В Европарламенте заявили, что Россия не угрожает ни Франции, ни ЕС
Депутат ЕП Мариани: Россия не представляет угрозы ни для Франции, ни для ЕС
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Россия не представляет угрозы ни для Франции, ни для ЕС, но поставки дальнобойных вооружений Украине Западом лишь затягивают конфликт, заявил депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани.
"Я не думаю, что Россия представляет угрозу. Я думаю, что Россия ищет безопасности. Я думаю, что сегодня необходимо срочно искать мира. Россия не представляет угрозу ни для Франции, ни для Европы. Пришло время восстановить диалог, это не наша война", - заявил политик в эфире радиостанции Sud Radio.
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"Я желаю мира, чтобы наконец в этом регионе наступил долгосрочный мир. Украина имеет право на безопасность, Россия имеет право на безопасность", - добавил он.
Мариани также указал на то, что, не верит в риск "российской ядерной угрозы", но, если НАТО вступит в конфликт, это может иметь серьёзные последствия.
"Сейчас конфликт локализован на Украине. Но очевидно, что, если конфликт развернётся между Россией и НАТО, в таком случае, эта угроза станет реальной", - сказал он.
Мариани также осудил поставки Западом наступательных вооружений Украине.
"Когда США поставляют оружие и боеприпасы Украине, которые запрещены всеми международными соглашениям, это ошибка. Мы также даем миллиард за миллиардом, чтобы Украина могла защищаться. Но что это означает? Ракеты, чтобы сбивать российские ракеты, а не дальнобойные вооружения, чтобы подпитывать конфликт. Когда вы поставляете ракеты дальнего действия, это наступательные вооружения. Пришло время найти пути переговоров, сегодня никто не говорит о переговорах, каждый хочет продолжать войну до последнего украинца. Это полностью безответственно", - заключил политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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