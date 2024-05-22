https://ria.ru/20240522/evropa-1947595614.html

В Европарламенте заявили, что Россия не угрожает ни Франции, ни ЕС

В Европарламенте заявили, что Россия не угрожает ни Франции, ни ЕС - РИА Новости, 22.05.2024

В Европарламенте заявили, что Россия не угрожает ни Франции, ни ЕС

Россия не представляет угрозы ни для Франции, ни для ЕС, но поставки дальнобойных вооружений Украине Западом лишь затягивают конфликт, заявил депутат... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:43

2024-05-22T10:43

2024-05-22T10:43

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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Россия не представляет угрозы ни для Франции, ни для ЕС, но поставки дальнобойных вооружений Украине Западом лишь затягивают конфликт, заявил депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани. "Я не думаю, что Россия представляет угрозу. Я думаю, что Россия ищет безопасности. Я думаю, что сегодня необходимо срочно искать мира. Россия не представляет угрозу ни для Франции, ни для Европы. Пришло время восстановить диалог, это не наша война", - заявил политик в эфире радиостанции Sud Radio. "Я желаю мира, чтобы наконец в этом регионе наступил долгосрочный мир. Украина имеет право на безопасность, Россия имеет право на безопасность", - добавил он. Мариани также указал на то, что, не верит в риск "российской ядерной угрозы", но, если НАТО вступит в конфликт, это может иметь серьёзные последствия. "Сейчас конфликт локализован на Украине. Но очевидно, что, если конфликт развернётся между Россией и НАТО, в таком случае, эта угроза станет реальной", - сказал он. Мариани также осудил поставки Западом наступательных вооружений Украине. "Когда США поставляют оружие и боеприпасы Украине, которые запрещены всеми международными соглашениям, это ошибка. Мы также даем миллиард за миллиардом, чтобы Украина могла защищаться. Но что это означает? Ракеты, чтобы сбивать российские ракеты, а не дальнобойные вооружения, чтобы подпитывать конфликт. Когда вы поставляете ракеты дальнего действия, это наступательные вооружения. Пришло время найти пути переговоров, сегодня никто не говорит о переговорах, каждый хочет продолжать войну до последнего украинца. Это полностью безответственно", - заключил политик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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россия, украина, франция, тьерри мариани, сергей лавров, нато, евросоюз, европарламент