https://ria.ru/20240522/estoniya-1947623186.html
Эстония потратит семь миллионов евро, чтобы отгородиться от России
Эстония потратит семь миллионов евро, чтобы отгородиться от России - РИА Новости, 22.05.2024
Эстония потратит семь миллионов евро, чтобы отгородиться от России
Власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, которая... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:25
2024-05-22T12:25
2024-05-22T12:26
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию и которую Таллин хотел получить при обмене, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра. "Правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители. Это потребует дополнительно около семи миллионов евро", - говорится в сообщении ERR. Как заявил Ляэнеметс, слова которого приводит телерадиовещательная компания, "поскольку мы все понимаем, что мы не станем проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить". Он добавил, что правительству придется выделить деньги на строительство границы. По его словам, речь идет о примерно 4 миллионах евро, еще 2,6 миллиона пойдут на дороги. Как отмечается, строительство объездной дороги должно быть завершено в 2026 году. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
https://ria.ru/20240517/estoniya-1946619721.html
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в мире, эстония, россия, псковская область
В мире, Эстония, Россия, Псковская область
Эстония потратит семь миллионов евро, чтобы отгородиться от России
ERR: Эстония потратит €7 млн на строительство заграждений на границе с Россией
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию и которую Таллин хотел получить при обмене, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра.
"Правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители. Это потребует дополнительно около семи миллионов евро", - говорится в сообщении ERR.
Как заявил Ляэнеметс, слова которого приводит телерадиовещательная компания, "поскольку мы все понимаем, что мы не станем проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить".
Он добавил, что правительству придется выделить деньги на строительство границы. По его словам, речь идет о примерно 4 миллионах евро, еще 2,6 миллиона пойдут на дороги.
Как отмечается, строительство объездной дороги должно быть завершено в 2026 году.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва
и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах
были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.