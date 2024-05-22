https://ria.ru/20240522/es-1947630482.html
Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций
Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций - РИА Новости, 22.05.2024
Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций
Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций против РФ, который будет предполагать ограничения "в связи с ситуацией в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:50
2024-05-22T12:50
2024-05-22T12:57
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций против РФ, который будет предполагать ограничения "в связи с ситуацией в России", его утвердят министры стран сообщества на заседании Совета ЕС в ближайший понедельник 27 мая, сообщил РИА Новости европейский источник."Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник (27 мая – ред.)", - сообщил собеседник агентства.После окончательного утверждения этого решения на Совете ЕС может появиться поименный список первых фигурантов (физлиц и организаций) новых ограничений. Подобные санкции предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на поездки.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что страны ЕС обсуждают новый режим санкций против России, и выражал надежду на его скорое утверждение. В свою очередь, высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно, введет отдельный режим санкций "за нарушения прав человека в РФ".В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека.Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления".Всего же в ЕС действуют уже более 40 санкционных режимов.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия
Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Россия
Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций
Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций в связи с "ситуацией с Россией"
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций против РФ, который будет предполагать ограничения "в связи с ситуацией в России", его утвердят министры стран сообщества на заседании Совета ЕС в ближайший понедельник 27 мая, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник (27 мая – ред.)", - сообщил собеседник агентства.
После окончательного утверждения этого решения на Совете ЕС может появиться поименный список первых фигурантов (физлиц и организаций) новых ограничений. Подобные санкции предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на поездки.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что страны ЕС обсуждают новый режим санкций против России, и выражал надежду на его скорое утверждение. В свою очередь, высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно, введет отдельный режим санкций "за нарушения прав человека в РФ".
В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека.
Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 санкционных режимов.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.