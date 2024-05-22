https://ria.ru/20240522/es-1947630482.html

Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций

Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций - РИА Новости, 22.05.2024

Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций

Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций против РФ, который будет предполагать ограничения "в связи с ситуацией в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:50

2024-05-22T12:50

2024-05-22T12:57

евросоюз

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санкции в отношении россии

россия

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС согласовали на заседании в среду новый режим санкций против РФ, который будет предполагать ограничения "в связи с ситуацией в России", его утвердят министры стран сообщества на заседании Совета ЕС в ближайший понедельник 27 мая, сообщил РИА Новости европейский источник."Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник (27 мая – ред.)", - сообщил собеседник агентства.После окончательного утверждения этого решения на Совете ЕС может появиться поименный список первых фигурантов (физлиц и организаций) новых ограничений. Подобные санкции предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на поездки.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что страны ЕС обсуждают новый режим санкций против России, и выражал надежду на его скорое утверждение. В свою очередь, высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно, введет отдельный режим санкций "за нарушения прав человека в РФ".В настоящее время все антироссийские санкции ЕС, которые вводятся в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются странами ЕС в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека.Кроме того, в ЕС действуют также антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления".Всего же в ЕС действуют уже более 40 санкционных режимов.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия