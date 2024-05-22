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ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов - РИА Новости, 22.05.2024
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11:28 22.05.2024 (обновлено: 12:19 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/es-1947604508.html
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов - РИА Новости, 22.05.2024
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступает в силу на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:28
2024-05-22T12:19
евросоюз
россия
украина
экономика
санкции в отношении россии
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступает в силу на следующий день, 23 мая, следует из документа.Совет ЕС накануне окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.Решение по российским активам добавили в пакет экономических санкций ЕС против России. Там, в частности, указывается, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от активов Москвы, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.В документе также отмечается, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков десять процентов депозитарии могут хранить пять лет, после чего все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими десяти процентов доходов от них.Документ в приложении также содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет осуществляться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
https://ria.ru/20240213/peskov-1927049156.html
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
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евросоюз, россия, украина, экономика, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Евросоюз, Россия, Украина, Экономика, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

Решение ЕС об использовании доходов от российских активов вступит в силу 23 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступает в силу на следующий день, 23 мая, следует из документа.
Совет ЕС накануне окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
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Решение по российским активам добавили в пакет экономических санкций ЕС против России. Там, в частности, указывается, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от активов Москвы, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.
В документе также отмечается, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков десять процентов депозитарии могут хранить пять лет, после чего все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими десяти процентов доходов от них.
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Документ в приложении также содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет осуществляться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.
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Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
Государственный флаг РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами
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ЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономикаСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
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