https://ria.ru/20240522/es-1947604508.html
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов - РИА Новости, 22.05.2024
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступает в силу на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:28
2024-05-22T11:28
2024-05-22T12:19
евросоюз
россия
украина
экономика
санкции в отношении россии
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступает в силу на следующий день, 23 мая, следует из документа.Совет ЕС накануне окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.Решение по российским активам добавили в пакет экономических санкций ЕС против России. Там, в частности, указывается, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от активов Москвы, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.В документе также отмечается, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков десять процентов депозитарии могут хранить пять лет, после чего все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими десяти процентов доходов от них.Документ в приложении также содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет осуществляться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
https://ria.ru/20240213/peskov-1927049156.html
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240521/aktivy-1947539664.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, украина, экономика, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Евросоюз, Россия, Украина, Экономика, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов
Решение ЕС об использовании доходов от российских активов вступит в силу 23 мая
БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступает в силу на следующий день, 23 мая, следует из документа.
Совет ЕС накануне окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине
, а также на программы ЕС по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
Решение по российским активам добавили в пакет экономических санкций ЕС против России
. Там, в частности, указывается, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от активов Москвы, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.
В документе также отмечается, что "временно удерживаемые" на случай собственных непредвиденных рисков десять процентов депозитарии могут хранить пять лет, после чего все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией
по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими десяти процентов доходов от них.
Документ в приложении также содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет осуществляться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7
заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Тем не менее в начале мая представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщило, что члены объединения предварительно согласовали меры по использованию доходов от российских активов для военной помощи киевскому режиму.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.