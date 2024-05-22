https://ria.ru/20240522/energodar-1947672492.html

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре - РИА Новости, 22.05.2024

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

Украинские войска нанесли удар с помощью дрона по жилому дому в Энергодаре, информации о пострадавших не поступало, повреждены оконные стекла и автомобили,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:05

2024-05-22T15:05

2024-05-22T15:11

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с помощью дрона по жилому дому в Энергодаре, информации о пострадавших не поступало, повреждены оконные стекла и автомобили, находившиеся возле здания, сообщает городская администрация в Telegram-канале.Это уже вторая за день атака на город. Ранее в среду, по данным местных властей, беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской инфраструктуре на проспекте Строителей. Пострадавших нет."Враг нанёс за сегодняшний день еще один удар БПЛА, и в этот раз по жилому дому на улице Лесной. В результате в квартирах жителей вылетели стекла и пострадали гражданские автомобили. Информации о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении администрации Энергодара.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия