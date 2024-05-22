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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре - РИА Новости, 22.05.2024
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15:05 22.05.2024 (обновлено: 15:11 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/energodar-1947672492.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре - РИА Новости, 22.05.2024
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре
Украинские войска нанесли удар с помощью дрона по жилому дому в Энергодаре, информации о пострадавших не поступало, повреждены оконные стекла и автомобили,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:05
2024-05-22T15:11
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с помощью дрона по жилому дому в Энергодаре, информации о пострадавших не поступало, повреждены оконные стекла и автомобили, находившиеся возле здания, сообщает городская администрация в Telegram-канале.Это уже вторая за день атака на город. Ранее в среду, по данным местных властей, беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской инфраструктуре на проспекте Строителей. Пострадавших нет."Враг нанёс за сегодняшний день еще один удар БПЛА, и в этот раз по жилому дому на улице Лесной. В результате в квартирах жителей вылетели стекла и пострадали гражданские автомобили. Информации о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении администрации Энергодара.
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре

Украинский беспилотник нанес удар по жилому дому в Энергодаре

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с помощью дрона по жилому дому в Энергодаре, информации о пострадавших не поступало, повреждены оконные стекла и автомобили, находившиеся возле здания, сообщает городская администрация в Telegram-канале.
Это уже вторая за день атака на город. Ранее в среду, по данным местных властей, беспилотник ВСУ нанес удар по гражданской инфраструктуре на проспекте Строителей. Пострадавших нет.
"Враг нанёс за сегодняшний день еще один удар БПЛА, и в этот раз по жилому дому на улице Лесной. В результате в квартирах жителей вылетели стекла и пострадали гражданские автомобили. Информации о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении администрации Энергодара.
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