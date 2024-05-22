https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html

Холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики

Холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики - РИА Новости, 22.05.2024

Холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики

Энерго-металлургический холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:41

2024-05-22T13:41

2024-05-22T13:41

россия

иркутская область

эн+ (en+ group)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает пресс-служба компании. Ассоциация объединяет генерирующие компании, производителей и поставщиков оборудования для объектов ВИЭ, научные и финансовые институты. На площадке АРВЭ вырабатываются решения и меры, необходимые для развития возобновляемой энергетики в России. Компания Эн+ является независимым производителем "зеленой" энергии ГЭС - это солнечные и ветряные электростанции. "Вступление в АРВЭ позволит компании внести свой вклад в развитие отрасли в России, а также обмениваться опытом и экспертизой в сфере строительства объектов ВИЭ", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора – главного инженера Эн+ Парвиза Абдушукурова. "Присоединение к ассоциации такого гиганта, как ЭН+ является значимым для нашего объединения событием, планы компании существенным образом расширят географию и инвестиционный потенциал в секторе возобновляемой энергетики", - отметил директор АРВЭ Алексей Жихарев.

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россия

иркутская область

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Артем Смирнов

россия, иркутская область, эн+ (en+ group)