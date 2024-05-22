https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html
Холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики
Холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики - РИА Новости, 22.05.2024
Холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики
Энерго-металлургический холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:41
2024-05-22T13:41
2024-05-22T13:41
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иркутская область
эн+ (en+ group)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает пресс-служба компании. Ассоциация объединяет генерирующие компании, производителей и поставщиков оборудования для объектов ВИЭ, научные и финансовые институты. На площадке АРВЭ вырабатываются решения и меры, необходимые для развития возобновляемой энергетики в России. Компания Эн+ является независимым производителем "зеленой" энергии ГЭС - это солнечные и ветряные электростанции. "Вступление в АРВЭ позволит компании внести свой вклад в развитие отрасли в России, а также обмениваться опытом и экспертизой в сфере строительства объектов ВИЭ", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора – главного инженера Эн+ Парвиза Абдушукурова. "Присоединение к ассоциации такого гиганта, как ЭН+ является значимым для нашего объединения событием, планы компании существенным образом расширят географию и инвестиционный потенциал в секторе возобновляемой энергетики", - отметил директор АРВЭ Алексей Жихарев.
https://ria.ru/20240427/khardikov-1942718462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, иркутская область, эн+ (en+ group)
Россия, Иркутская область, Эн+ (En+ Group)
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг Эн+ вступил в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сообщает пресс-служба компании.
Ассоциация объединяет генерирующие компании, производителей и поставщиков оборудования для объектов ВИЭ, научные и финансовые институты. На площадке АРВЭ вырабатываются решения и меры, необходимые для развития возобновляемой энергетики в России
.
Компания Эн+ является независимым производителем "зеленой" энергии ГЭС - это солнечные и ветряные электростанции.
"Вступление в АРВЭ позволит компании внести свой вклад в развитие отрасли в России, а также обмениваться опытом и экспертизой в сфере строительства объектов ВИЭ", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора – главного инженера Эн+ Парвиза Абдушукурова.
"Присоединение к ассоциации такого гиганта, как ЭН+ является значимым для нашего объединения событием, планы компании существенным образом расширят географию и инвестиционный потенциал в секторе возобновляемой энергетики", - отметил директор АРВЭ Алексей Жихарев.