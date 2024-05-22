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В Подмосковье загорелись два вагона электрички - РИА Новости, 22.05.2024
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15:24 22.05.2024 (обновлено: 15:55 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/elektrichka-1947677079.html
В Подмосковье загорелись два вагона электрички
В Подмосковье загорелись два вагона электрички - РИА Новости, 22.05.2024
В Подмосковье загорелись два вагона электрички
Два вагона электропоезда загорелись на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области, пассажиров эвакуировали,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:24
2024-05-22T15:55
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два вагона электропоезда загорелись на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области, пассажиров эвакуировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, на станции "Поварово" возгорание между 8 и 9 вагонами", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже выехали дежурные подразделения спасателей.Позднее собеседник агентства уточнил, что поезд двигался из Москвы в Тверскую область.
https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелись два вагона электрички

В Подмосковье на станции "Поварово" загорелись два вагона электрички

© Кадр видео из соцсетейМесто возгорания вагонов электрички на станции "Поварово" в Подмосковье. 22 мая 2024
Место возгорания вагонов электрички на станции Поварово в Подмосковье. 22 мая 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место возгорания вагонов электрички на станции "Поварово" в Подмосковье. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два вагона электропоезда загорелись на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области, пассажиров эвакуировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительно, на станции "Поварово" возгорание между 8 и 9 вагонами", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже выехали дежурные подразделения спасателей.
Позднее собеседник агентства уточнил, что поезд двигался из Москвы в Тверскую область.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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