https://ria.ru/20240522/elektrichka-1947677079.html

В Подмосковье загорелись два вагона электрички

В Подмосковье загорелись два вагона электрички - РИА Новости, 22.05.2024

В Подмосковье загорелись два вагона электрички

Два вагона электропоезда загорелись на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области, пассажиров эвакуировали,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:24

2024-05-22T15:24

2024-05-22T15:55

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два вагона электропоезда загорелись на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области, пассажиров эвакуировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, на станции "Поварово" возгорание между 8 и 9 вагонами", - рассказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия уже выехали дежурные подразделения спасателей.Позднее собеседник агентства уточнил, что поезд двигался из Москвы в Тверскую область.

https://ria.ru/20240210/strelna-1926589193.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)