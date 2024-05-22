Британского экс-морпеха, обвиняемого в шпионаже на Гонконг, нашли мертвым
Британский экс-морпех Трикетт, обвиняемый в шпионаже на Гонконг, найден мертвым
© Фото : СоцсетиБывший британский военнослужащий королевской морской пехоты Мэтью Трикетт
© Фото : Соцсети
Бывший британский военнослужащий королевской морской пехоты Мэтью Трикетт. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывший британский военнослужащий королевской морской пехоты Мэтью Трикетт, которому было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу службы разведки Гонконга (КНР), был найден мёртвым в парке, сообщает полиция Долины Темзы.
Ранее сообщалось, что британские правоохранители предъявили обвинения трем подозреваемым Чи Люн Ваю, Чхун Би Юню и Мэттью Трикетту в нарушении закона о национальной безопасности. Утверждалось, что они оказывали помощь службе внешней разведки Гонконга. По данным газеты Guardian, обвиняемые должны были предстать перед судом в пятницу.
"Полиция Долины Темзы расследует необъяснимую смерть в городе Мейденхед... Официальное опознание состоялось, и мы можем подтвердить, что это Мэтью Трикетт", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что тело мужчины было найдено в парке Гренфелл, расположенном в графстве Беркшир. Полиция отмечает, что по факту гибели Трикетта, которая в настоящее время рассматривается как "необъяснимая", начато расследование.
В посольстве КНР в свою очередь заявили, что Китай категорически отвергает обвинения в ведении разведывательных операций в Великобритании, твердо осуждает фабрикацию так называемого дела и неоправданные обвинения Британии против правительства специального административного района Гонконг.
В марте Великобритания обвинила Китай в кибератаках на избирательную комиссию страны в 2021-2022 годах, в результате которых злоумышленники получили доступ к данным почти 40 миллионов избирателей. Также китайским хакерам приписывают совершение кибератак в отношении ряда британских парламентариев.
Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, якобы организованных или поддержанных китайскими государственными структурами.
В оборонной и внешнеполитической стратегии Великобритании от марта 2023 года говорится, что Китай представляет "вызов, определяющий эпоху". В Лондоне полагают, что Пекин представляет вызов "почти для всех сфер" политики британского правительства и британского народа. В стране планируют усилить связи с союзниками для противодействия Китаю, а также обновить свой подход к якобы исходящим от КНР угрозам. Однако в стратегии подчеркивается, что Великобритания хотела бы поддерживать более хорошее сотрудничество с Китаем, но это "зависит от выбора КНР". В том числе там выражают готовность взаимодействовать с Китаем напрямую и усиливать дипломатические контакты.