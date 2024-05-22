В Москве произошло ДТП на трамвайных путях
На улице Академика Королева в Москве произошло ДТП на трамвайных путях
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтактеМесто ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтакте
Место ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ДТП на трамвайных путях произошло на улице Академика Королева в Москве, из-за произошедшего задерживается ряд трамваев, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
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"На улице Академика Королева (в районе остановки "Аргуновская улица") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 11, 17 и 25", - говорится в сообщении.
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтактеМесто ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтакте
Место ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что произошло столкновение бульдозера и трамвая, от удара общественный транспорт сошел с рельсов рядом с остановкой "Аргуновская улица".