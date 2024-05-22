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В Москве произошло ДТП на трамвайных путях - РИА Новости, 22.05.2024
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19:40 22.05.2024 (обновлено: 19:41 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/dtp-1947749376.html
В Москве произошло ДТП на трамвайных путях
В Москве произошло ДТП на трамвайных путях - РИА Новости, 22.05.2024
В Москве произошло ДТП на трамвайных путях
ДТП на трамвайных путях произошло на улице Академика Королева в Москве, из-за произошедшего задерживается ряд трамваев, сообщается в Telegram-канале дептранса... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:40
2024-05-22T19:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ДТП на трамвайных путях произошло на улице Академика Королева в Москве, из-за произошедшего задерживается ряд трамваев, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На улице Академика Королева (в районе остановки "Аргуновская улица") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 11, 17 и 25", - говорится в сообщении. Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что произошло столкновение бульдозера и трамвая, от удара общественный транспорт сошел с рельсов рядом с остановкой "Аргуновская улица".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве произошло ДТП на трамвайных путях

На улице Академика Королева в Москве произошло ДТП на трамвайных путях

© Фото : Москва с огоньком/ВКонтактеМесто ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
Место ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтакте
Место ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ДТП на трамвайных путях произошло на улице Академика Королева в Москве, из-за произошедшего задерживается ряд трамваев, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
«
"На улице Академика Королева (в районе остановки "Аргуновская улица") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 11, 17 и 25", - говорится в сообщении.
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтактеМесто ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
Место ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Москва с огоньком/ВКонтакте
Место ДТП на трамвайных путях на улице Академика Королева в Москве
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что произошло столкновение бульдозера и трамвая, от удара общественный транспорт сошел с рельсов рядом с остановкой "Аргуновская улица".
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