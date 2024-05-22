https://ria.ru/20240522/dtp-1947749376.html

В Москве произошло ДТП на трамвайных путях

В Москве произошло ДТП на трамвайных путях - РИА Новости, 22.05.2024

В Москве произошло ДТП на трамвайных путях

ДТП на трамвайных путях произошло на улице Академика Королева в Москве, из-за произошедшего задерживается ряд трамваев, сообщается в Telegram-канале дептранса... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:40

2024-05-22T19:40

2024-05-22T19:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ДТП на трамвайных путях произошло на улице Академика Королева в Москве, из-за произошедшего задерживается ряд трамваев, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На улице Академика Королева (в районе остановки "Аргуновская улица") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 11, 17 и 25", - говорится в сообщении. Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что произошло столкновение бульдозера и трамвая, от удара общественный транспорт сошел с рельсов рядом с остановкой "Аргуновская улица".

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939671217.html

москва

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2024

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происшествия, москва