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В Симферополе произошла массовая драка - РИА Новости, 22.05.2024
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23:06 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/draka-1947769558.html
В Симферополе произошла массовая драка
В Симферополе произошла массовая драка - РИА Новости, 22.05.2024
В Симферополе произошла массовая драка
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о массовой драке в Симферополе, отметив, что все ее участники будут установлены в ближайшее время, а РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:06
2024-05-22T23:06
происшествия
симферополь
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о массовой драке в Симферополе, отметив, что все ее участники будут установлены в ближайшее время, а ситуация находится на контроле руководства республики. "В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции. В ближайшее время все участники драки будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом", - написал Крючков.Пресс-служба ГУ МВД по республике в свою очередь сообщила о том, что на момент прибытия полицейских участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего и устанавливает лица, участвующие в конфликте.
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946631492.html
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происшествия, симферополь, олег крючков
Происшествия, Симферополь, Олег Крючков
В Симферополе произошла массовая драка

Советник главы Крыма Крючков сообщил о массовой драке в Симферополе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о массовой драке в Симферополе, отметив, что все ее участники будут установлены в ближайшее время, а ситуация находится на контроле руководства республики.
«
"В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции. В ближайшее время все участники драки будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом", - написал Крючков.
Пресс-служба ГУ МВД по республике в свою очередь сообщила о том, что на момент прибытия полицейских участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего и устанавливает лица, участвующие в конфликте.
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ПроисшествияСимферопольОлег Крючков
 
 
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