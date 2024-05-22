https://ria.ru/20240522/draka-1947769558.html

В Симферополе произошла массовая драка

В Симферополе произошла массовая драка - РИА Новости, 22.05.2024

В Симферополе произошла массовая драка

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о массовой драке в Симферополе, отметив, что все ее участники будут установлены в ближайшее время, а РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:06

2024-05-22T23:06

2024-05-22T23:06

происшествия

симферополь

олег крючков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram-канале о массовой драке в Симферополе, отметив, что все ее участники будут установлены в ближайшее время, а ситуация находится на контроле руководства республики. "В социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя. Ситуация на контроле руководства Крыма и МВД. На месте происшествия работают наряды полиции. В ближайшее время все участники драки будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом", - написал Крючков.Пресс-служба ГУ МВД по республике в свою очередь сообщила о том, что на момент прибытия полицейских участники конфликта покинули место происшествия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего и устанавливает лица, участвующие в конфликте.

https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946631492.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, симферополь, олег крючков