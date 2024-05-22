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Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/donetsk-1947624882.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 22.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:30
2024-05-22T12:30
петровский район
донецк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 – город Донецк (Петровский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240522/postradavshaya-1947586511.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка, где огнем ВСУ был убит мужчина и ранена женщина. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелы противника здесь почти не стихают.
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк

ВСУ сбросили боеприпасы на Петровский район Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 – город Донецк (Петровский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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