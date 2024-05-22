https://ria.ru/20240522/donetsk-1947624882.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 22.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:30
2024-05-22T12:30
2024-05-22T12:30
петровский район
донецк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 – город Донецк (Петровский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240522/postradavshaya-1947586511.html
петровский район
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка, где огнем ВСУ был убит мужчина и ранена женщина. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрелы противника здесь почти не стихают.
2024-05-22T12:30
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PT1M47S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк
ВСУ сбросили боеприпасы на Петровский район Донецка