https://ria.ru/20240522/donetsk-1947624882.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 22.05.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:30

2024-05-22T12:30

2024-05-22T12:30

петровский район

донецк

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника боеприпасы на Петровский район Донецка, количество не уточняется, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 – город Донецк (Петровский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240522/postradavshaya-1947586511.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия