Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:26 22.05.2024 (обновлено: 11:21 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/dolg-1947570497.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам - РИА Новости, 22.05.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам
Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов задолжал судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение правил... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:26
2024-05-22T11:21
происшествия
красногорск
брянская область
renault s.a
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
крокус сити холл
renault clio
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935731307_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_aceb67aec727a2a4ee6c5a0504fcb1b1.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА новости. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов задолжал судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol, которую потом использовали участники нападения на концертный зал, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на имя Диловара выписан штраф за административное нарушение, совершенное 23 января 2024 года в Тверской области. Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей. Исполнительное производство завели 18 апреля 2024 года, то есть после совершения теракта. Штраф не оплачен, говорится в базе данных ФССП. Согласно сервису Avtoface, из-за этого 22 апреля машина Renault Symbol попала под ограничения — запрет регистрационных действий.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Всего по делу задержали 12 злоумышленников, среди них Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (отец и два сына). По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html
https://ria.ru/20240325/arestovannyy-1935776325.html
красногорск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935731307_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aa019bb4483dbcb6878ba2913939d315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, брянская область, renault s.a, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), крокус сити холл, renault clio
Происшествия, Красногорск, Брянская область, Renault S.A, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Крокус Сити Холл, Renault Clio, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам пять тысяч рублей

© РИА НовостиФигурант дела о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов
Фигурант дела о теракте в Крокусе Диловар Исломов
© РИА Новости
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА новости. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов задолжал судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol, которую потом использовали участники нападения на концертный зал, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на имя Диловара выписан штраф за административное нарушение, совершенное 23 января 2024 года в Тверской области. Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей. Исполнительное производство завели 18 апреля 2024 года, то есть после совершения теракта. Штраф не оплачен, говорится в базе данных ФССП.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
8 мая, 07:07
Согласно сервису Avtoface, из-за этого 22 апреля машина Renault Symbol попала под ограничения — запрет регистрационных действий.
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Всего по делу задержали 12 злоумышленников, среди них Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (отец и два сына). По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.
Диловар Исломов в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Один из арестованных по делу "Крокуса" привлекался за хищение шоколадок
25 марта, 22:51
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскБрянская областьRenault S.AФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Крокус Сити ХоллRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала