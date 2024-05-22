https://ria.ru/20240522/dolg-1947570497.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам - РИА Новости, 22.05.2024

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" задолжал приставам

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов задолжал судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение правил... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:26

2024-05-22T08:26

2024-05-22T11:21

происшествия

красногорск

брянская область

renault s.a

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

крокус сити холл

renault clio

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 22 мая — РИА новости. Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов задолжал судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol, которую потом использовали участники нападения на концертный зал, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на имя Диловара выписан штраф за административное нарушение, совершенное 23 января 2024 года в Тверской области. Сумма штрафа от ГИБДД составляет 4890 рублей. Исполнительное производство завели 18 апреля 2024 года, то есть после совершения теракта. Штраф не оплачен, говорится в базе данных ФССП. Согласно сервису Avtoface, из-за этого 22 апреля машина Renault Symbol попала под ограничения — запрет регистрационных действий.Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Всего по делу задержали 12 злоумышленников, среди них Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (отец и два сына). По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области.

https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html

https://ria.ru/20240325/arestovannyy-1935776325.html

красногорск

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красногорск, брянская область, renault s.a, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), крокус сити холл, renault clio