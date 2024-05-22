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В Эрмитаже открылся форум "Диалог культур", съехались гости из 29 стран - РИА Новости, 22.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:51 22.05.2024 (обновлено: 13:50 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/dialogkultur-1947603274.html
В Эрмитаже открылся форум "Диалог культур", съехались гости из 29 стран
В Эрмитаже открылся форум "Диалог культур", съехались гости из 29 стран - РИА Новости, 22.05.2024
В Эрмитаже открылся форум "Диалог культур", съехались гости из 29 стран
В Санкт-Петербурге начал работу XVIII Международный медиа-форум "Диалог культур". Церемония открытия прошла в Эрмитажном театре. Сюда съехались журналисты,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:51
2024-05-22T13:50
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге начал работу XVIII Международный медиа-форум "Диалог культур". Церемония открытия прошла в Эрмитажном театре. Сюда съехались журналисты, режиссеры, фотографы, блогеры из 29 стран и 45 российских регионов, в том числе из новых территорий.Участников форума ждут мастер-классы, дискуссии и круглые столы по самым актуальным проблемам медиасферы, а также фотовыставка, показ киноработ, увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и другим российским городам.Гостей форума приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков (по видеосвязи), директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова (по видеосвязи), председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол (Санкт-Петербург), исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян, главный редактор радио "Спутник" и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.Среди экспертов и участников форума в этом году — представители стран постсоветского пространства, а также Аргентины, Болгарии, Греции, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Сербии, Туниса, Франции, Швейцарии и других государств."Этому проекту уже много лет, мы его с Ашотом Егишеевичем Джазояном когда-то создали именно в Эрмитаже, — рассказывает в интервью РИА Новости Михаил Пиотровский. — Этот универсальный музей — символ того, как суверенная культура существует в едином мире. И эта проблема острейшая, которая стоит сейчас перед всеми нами, — она здесь решается ежедневно. То есть проблема диалога культур — это по сути наша ежедневная практика в Эрмитаже. И с помощью этого форума она распространяется дальше".По мнению директора Эрмитажа, материалы, которые снимают здесь участники, — не совсем стандартные. "Подчас, они интереснее, чем привычные интервью и репортажи, — считает Пиотровский. — И мы регулярно показываем на Днях Эрмитажа по всему миру эти фильмы и клипы, сделанные в сегодняшней эстетике. В частности — видео, где не нужно слов, где ничего не говорят, где важен изобразительный ряд и не требуется перевода. Главное, что Международный форум "Диалог культур" существует уже много лет, он живет, он выдержал проблемы нашего времени. И экономические, и пандемийные, и политические".В этом году число гостей, принявших участие в "Диалоге культур", увеличилось, приехали представители европейских стран."И это во многом получилось благодаря именно поддержке Эрмитажа — это же цивилизационно сакральное место, — рассказал РИА Новости создатель медиафорума Ашот Джазоян. — Честно скажу: когда мы приглашаем сюда гостей, экспертов, участников, они сразу соглашаются, просто спрашивают без лишних обсуждений: "Когда ехать?"По его словам, в Санкт-Петербург хотели бы приехать и некоторые журналисты из балтийских государств, Великобритании, но они опасаются реакции в своих странах на их участие в российском форуме. "Помимо санкционных историй и отмены нашей культуры, есть еще одна проблема, чисто материальная — покупка билетов. Привезти в Россию участников, экспертов из Европы или с других континентов стоит сейчас больших денег. Часть коллег вообще едет за свой счет. А многим оказал поддержку фонд "Русский мир" — это очень важно".Международный медиа-форум "Диалог культур" продлится до конца недели. Участники смогут побывать не только в Санкт-Петербурге, они также поедут в Тверь, Великий Новгород, Ясную поляну — программа обширная."Мы, конечно, должны создавать проекты, которые подходят для разных видов аудитории и для разных слоев общества, – подчеркнул Михаил Пиотровский. — И в данном случае это приглашение к диалогу, обсуждению внутри современного информационного поля, СМИ, блогосферы".
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новости культуры, санкт-петербург, государственный эрмитаж, россия, форум, диалог, кино, михаил пиотровский, мария захарова, союз журналистов россии, культура, журналистика
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Россия, Форум, диалог, кино, Михаил Пиотровский, Мария Захарова, Союз журналистов России, Культура, журналистика
В Эрмитаже открылся форум "Диалог культур", съехались гости из 29 стран

В Петербург на форум "Диалог культур" съехались журналисты и блогеры из 29 стран

© Фото : Анастасия МельниковаОткрытие Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
Открытие Международного медиа-форума Диалог культур, Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге начал работу XVIII Международный медиа-форум "Диалог культур". Церемония открытия прошла в Эрмитажном театре. Сюда съехались журналисты, режиссеры, фотографы, блогеры из 29 стран и 45 российских регионов, в том числе из новых территорий.
Участников форума ждут мастер-классы, дискуссии и круглые столы по самым актуальным проблемам медиасферы, а также фотовыставка, показ киноработ, увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и другим российским городам.
© Фото : Лилия ФайзулловаГенеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете
Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Лилия Файзуллова
Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете
Гостей форума приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков (по видеосвязи), директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова (по видеосвязи), председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол (Санкт-Петербург), исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян, главный редактор радио "Спутник" и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.
© Фото : Анастасия Мельникова Санкт-Петербург. Председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян выступает на открытии форума "Диалог Культур"
Санкт-Петербург. Председатель Медиаконгресса Содружество журналистов Ашот Джазоян выступает на открытии форума Диалог Культур - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
Санкт-Петербург. Председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян выступает на открытии форума "Диалог Культур"
Среди экспертов и участников форума в этом году — представители стран постсоветского пространства, а также Аргентины, Болгарии, Греции, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Сербии, Туниса, Франции, Швейцарии и других государств.
"Этому проекту уже много лет, мы его с Ашотом Егишеевичем Джазояном когда-то создали именно в Эрмитаже, — рассказывает в интервью РИА Новости Михаил Пиотровский. — Этот универсальный музей — символ того, как суверенная культура существует в едином мире. И эта проблема острейшая, которая стоит сейчас перед всеми нами, — она здесь решается ежедневно. То есть проблема диалога культур — это по сути наша ежедневная практика в Эрмитаже. И с помощью этого форума она распространяется дальше".
© Фото : Анастасия Мельникова Санкт-Петербург. Участники международного форума "Диалог Культур" в 2024 году
Санкт-Петербург. Участники международного форума Диалог Культур в 2024 году - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
Санкт-Петербург. Участники международного форума "Диалог Культур" в 2024 году
По мнению директора Эрмитажа, материалы, которые снимают здесь участники, — не совсем стандартные. "Подчас, они интереснее, чем привычные интервью и репортажи, — считает Пиотровский. — И мы регулярно показываем на Днях Эрмитажа по всему миру эти фильмы и клипы, сделанные в сегодняшней эстетике. В частности — видео, где не нужно слов, где ничего не говорят, где важен изобразительный ряд и не требуется перевода. Главное, что Международный форум "Диалог культур" существует уже много лет, он живет, он выдержал проблемы нашего времени. И экономические, и пандемийные, и политические".
В этом году число гостей, принявших участие в "Диалоге культур", увеличилось, приехали представители европейских стран.
© Фото : Анастасия Мельникова Гости Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
Гости Международного медиа-форума Диалог культур, Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
Гости Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 4
© Фото : Анастасия Мельникова Санкт-Петербург. Участников форума "Диалог культур" по видеосвязи поприветствовала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Санкт-Петербург. Участников форума Диалог культур по видеосвязи поприветствовала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Санкт-Петербург. Участников форума "Диалог культур" по видеосвязи поприветствовала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 4
© Фото : Лилия ФайзулловаГенеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете
Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете
Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете
© Фото : Лилия Файзуллова
3 из 4
© Фото : Анастасия Мельникова Участники форума "Диалог культур" в Эрмитаже
Участники форума Диалог культур в Эрмитаже
Участники форума "Диалог культур" в Эрмитаже
© Фото : Анастасия Мельникова
4 из 4
Гости Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 4
Санкт-Петербург. Участников форума "Диалог культур" по видеосвязи поприветствовала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 4
Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский в рабочем кабинете
© Фото : Лилия Файзуллова
3 из 4
Участники форума "Диалог культур" в Эрмитаже
© Фото : Анастасия Мельникова
4 из 4
"И это во многом получилось благодаря именно поддержке Эрмитажа — это же цивилизационно сакральное место, — рассказал РИА Новости создатель медиафорума Ашот Джазоян. — Честно скажу: когда мы приглашаем сюда гостей, экспертов, участников, они сразу соглашаются, просто спрашивают без лишних обсуждений: "Когда ехать?"
По его словам, в Санкт-Петербург хотели бы приехать и некоторые журналисты из балтийских государств, Великобритании, но они опасаются реакции в своих странах на их участие в российском форуме. "Помимо санкционных историй и отмены нашей культуры, есть еще одна проблема, чисто материальная — покупка билетов. Привезти в Россию участников, экспертов из Европы или с других континентов стоит сейчас больших денег. Часть коллег вообще едет за свой счет. А многим оказал поддержку фонд "Русский мир" — это очень важно".
© Фото : Анастасия Мельникова Главный редактор радио "Спутник" и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на форуме "Диалог культур"
Главный редактор радио Спутник и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на форуме Диалог культур
Главный редактор радио "Спутник" и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на форуме "Диалог культур"
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 4
© Фото : Анастасия Мельникова Санкт-Петербург. Участники форума "Диалог культур" в Эрмитаже
Санкт-Петербург. Участники форума Диалог культур в Эрмитаже
Санкт-Петербург. Участники форума "Диалог культур" в Эрмитаже
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 4
© Фото : Лилия ФайзулловаСоздатель и организатор Меддународного медиафорума "Диалог культур" Ашот Джазоян
Создатель и организатор Меддународного медиафорума Диалог культур Ашот Джазоян
Создатель и организатор Меддународного медиафорума "Диалог культур" Ашот Джазоян
© Фото : Лилия Файзуллова
3 из 4
© Фото : Анастасия МельниковаОткрытие Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
Открытие Международного медиа-форума Диалог культур, Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
Открытие Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
© Фото : Анастасия Мельникова
4 из 4
Главный редактор радио "Спутник" и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на форуме "Диалог культур"
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 4
Санкт-Петербург. Участники форума "Диалог культур" в Эрмитаже
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 4
Создатель и организатор Меддународного медиафорума "Диалог культур" Ашот Джазоян
© Фото : Лилия Файзуллова
3 из 4
Открытие Международного медиа-форума "Диалог культур", Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 22 мая 2024 года
© Фото : Анастасия Мельникова
4 из 4
Международный медиа-форум "Диалог культур" продлится до конца недели. Участники смогут побывать не только в Санкт-Петербурге, они также поедут в Тверь, Великий Новгород, Ясную поляну — программа обширная.
"Мы, конечно, должны создавать проекты, которые подходят для разных видов аудитории и для разных слоев общества, – подчеркнул Михаил Пиотровский. — И в данном случае это приглашение к диалогу, обсуждению внутри современного информационного поля, СМИ, блогосферы".
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КультураНовости культурыСанкт-ПетербургГосударственный ЭрмитажРоссияФорумдиалогкиноМихаил ПиотровскийМария ЗахароваСоюз журналистов РоссииКультуражурналистика
 
 
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