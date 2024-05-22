https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html

Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине

Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине - РИА Новости, 22.05.2024

Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине

Очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:13

2024-05-22T12:13

2024-05-22T17:57

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Сегодня по поручению президента воссоединяем очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине. Это группа из шести мальчиков от шести до 17 лет, в том числе два брата, все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой на Украину", — сказала она.Омбудсмен отметила, что в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий."Воссоединение прошло при нашем содействии и посреднической миссии Государства Катар. Этому событию предшествовала большая работа всех участников переговорного процесса, дипломатов, сотрудников посольства Катара в России, аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, профильных ведомств, региональных детских омбудсменов, украинской стороны", — добавила Львова-Белова.Она также напомнила, что в апреле в столице Катара Дохе зафиксировали списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России.Российская сторона работает над их воссоединением с близкими на Украине, а также возвращением 11 детей, проживающих на Украине, которых ждут родственники в России.Львова-Белова поблагодарила Международный комитет Красного Креста и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь за оказанную помощь в передаче детей.Мероприятие по передаче детей прошло во вторник в посольстве Катара в Москве. Посол эмирата Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Катар продолжает это дело, считая его благим, и хочет помогать не только в гуманитарных аспектах, но и в других сферах. Он также пожелал детям спокойной поездки домой.Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к родителям, если те объявятся и от них поступит такой запрос. Глава МИД уточнял, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.

https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html

https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html

https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, катар, в мире