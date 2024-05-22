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Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине - РИА Новости, 22.05.2024
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12:13 22.05.2024 (обновлено: 17:57 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html
Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине
Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине - РИА Новости, 22.05.2024
Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине
Очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:13
2024-05-22T17:57
украина
катар
в мире
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Сегодня по поручению президента воссоединяем очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине. Это группа из шести мальчиков от шести до 17 лет, в том числе два брата, все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой на Украину", — сказала она.Омбудсмен отметила, что в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий."Воссоединение прошло при нашем содействии и посреднической миссии Государства Катар. Этому событию предшествовала большая работа всех участников переговорного процесса, дипломатов, сотрудников посольства Катара в России, аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, профильных ведомств, региональных детских омбудсменов, украинской стороны", — добавила Львова-Белова.Она также напомнила, что в апреле в столице Катара Дохе зафиксировали списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России.Российская сторона работает над их воссоединением с близкими на Украине, а также возвращением 11 детей, проживающих на Украине, которых ждут родственники в России.Львова-Белова поблагодарила Международный комитет Красного Креста и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь за оказанную помощь в передаче детей.Мероприятие по передаче детей прошло во вторник в посольстве Катара в Москве. Посол эмирата Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Катар продолжает это дело, считая его благим, и хочет помогать не только в гуманитарных аспектах, но и в других сферах. Он также пожелал детям спокойной поездки домой.Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к родителям, если те объявятся и от них поступит такой запрос. Глава МИД уточнял, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.
https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html
https://ria.ru/20240424/peregovory-1942070894.html
https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html
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украина, катар, в мире
Украина, Катар, В мире
Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине

Россия при посредничестве Катара передала на Украину шесть детей

© Фото : Мария Львова-Белова/TelegramПосол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и дети, которые воссоединится со своими родственниками на Украине
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и дети, которые воссоединится со своими родственниками на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Мария Львова-Белова/Telegram
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и дети, которые воссоединится со своими родственниками на Украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими родственниками на Украине при посреднической миссии Катара, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Сегодня по поручению президента воссоединяем очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине. Это группа из шести мальчиков от шести до 17 лет, в том числе два брата, все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой на Украину", — сказала она.
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Омбудсмен отметила, что в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий.
"Воссоединение прошло при нашем содействии и посреднической миссии Государства Катар. Этому событию предшествовала большая работа всех участников переговорного процесса, дипломатов, сотрудников посольства Катара в России, аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, профильных ведомств, региональных детских омбудсменов, украинской стороны", — добавила Львова-Белова.
Она также напомнила, что в апреле в столице Катара Дохе зафиксировали списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России.
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Российская сторона работает над их воссоединением с близкими на Украине, а также возвращением 11 детей, проживающих на Украине, которых ждут родственники в России.
Львова-Белова поблагодарила Международный комитет Красного Креста и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь за оказанную помощь в передаче детей.
Мероприятие по передаче детей прошло во вторник в посольстве Катара в Москве. Посол эмирата Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Катар продолжает это дело, считая его благим, и хочет помогать не только в гуманитарных аспектах, но и в других сферах. Он также пожелал детям спокойной поездки домой.
Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к родителям, если те объявятся и от них поступит такой запрос. Глава МИД уточнял, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.
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