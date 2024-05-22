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Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО - РИА Новости, 22.05.2024
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12:12 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО - РИА Новости, 22.05.2024
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО
За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:12
2024-05-22T12:12
украина
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "За весь период проведения специальной военной операции нам удалось воссоединить 70 детей со своими родственниками на Украине и шесть детей вернулись к своим близким в Россию", - заявила Львова-Белова.
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украина, россия, мария львова-белова
Украина, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО

Львова-Белова: 70 детей воссоединились с семьей на Украине, 6 вернулись в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"За весь период проведения специальной военной операции нам удалось воссоединить 70 детей со своими родственниками на Украине и шесть детей вернулись к своим близким в Россию", - заявила Львова-Белова.
Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Ахмад бин Насер бин Джасем Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече детей из новых российских регионов с их родными с Украины в посольстве Катара в РФ. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
21 марта, 12:40
 
УкраинаРоссияМария Львова-Белова
 
 
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