https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО - РИА Новости, 22.05.2024
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО
За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:12
2024-05-22T12:12
2024-05-22T12:12
украина
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "За весь период проведения специальной военной операции нам удалось воссоединить 70 детей со своими родственниками на Украине и шесть детей вернулись к своим близким в Россию", - заявила Львова-Белова.
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украина, россия, мария львова-белова
Украина, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО
Львова-Белова: 70 детей воссоединились с семьей на Украине, 6 вернулись в Россию