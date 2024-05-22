https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html

Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО

Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО - РИА Новости, 22.05.2024

Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО

За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:12

2024-05-22T12:12

2024-05-22T12:12

украина

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За период проведения специальной военной операции 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине, шесть детей вернулись в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "За весь период проведения специальной военной операции нам удалось воссоединить 70 детей со своими родственниками на Украине и шесть детей вернулись к своим близким в Россию", - заявила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html

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украина, россия, мария львова-белова