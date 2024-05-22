https://ria.ru/20240522/deti-1947611232.html

Гладков рассказал об отправке белгородских детей на отдых в регионы РФ

Гладков рассказал об отправке белгородских детей на отдых в регионы РФ - РИА Новости, 22.05.2024

Гладков рассказал об отправке белгородских детей на отдых в регионы РФ

Дети из Белгородской области, в первую очередь из приграничных районов, отправятся во всероссийские детские центры в Анапу, Туапсе, Владивосток и в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:46

2024-05-22T11:46

2024-05-22T11:46

белгородская область

вячеслав гладков

владивосток

анапа

туапсе

артек

сергей кравцов

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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Дети из Белгородской области, в первую очередь из приграничных районов, отправятся во всероссийские детские центры в Анапу, Туапсе, Владивосток и в международный центр "Артек", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Готовим к отправке наших детей на летний отдых. В первую очередь, безусловно, детей из Грайворонского округа, Шебекинского округа, Белгородского района и Белгорода – тех муниципалитетов, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВСУ", - сообщил Гладков. Он отметил, что благодаря поддержке министерства просвещения и лично Сергея Кравцова власти Белгородской области сейчас готовят отправку детей в Анапу, Туапсе, в "Артек" и во Владивосток. Уже 25 мая первые школьники отправятся во Всероссийский детский центр "Смена" в Анапе. 26 и 27 мая ребята поедут на первые летние смены во всероссийские детские центры в "Орленок" в Туапсе и "Океан" во Владивостоке, а также в знаменитый крымский международный детский центр "Артек". Всего в эти лагеря поедут отдыхать почти 450 детей. "Да, нашим детям повезло. Тем, которые полетят во Владивосток, удастся посмотреть, какая наша огромная страна, что есть Тихий океан и, я надеюсь, что как и в других детских оздоровительных лагерях, они познакомятся с новыми друзьями, наберутся впечатлений, вернутся к родителям и поделятся с ними своими положительными эмоциями", - подчеркнул Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства области, власти региона совместно с регионами и Минпросвещения планируют вывезти не менее 20 тысяч детей в лагеря по всей России летом. При этом родителям, которые хотят отправить своих детей в другие регионы, надо подать заявку через администрацию школы, где учится ребёнок, или напрямую в администрацию муниципалитета. Ранее Гладков сообщал, что решается вопрос о том, чтобы родители при организации летнего детского лагерного отдыха не доплачивали за путёвки 20% от их стоимости.

https://ria.ru/20240521/proverka-1947521713.html

https://ria.ru/20240521/stroitelstvo-1947346265.html

владивосток

анапа

туапсе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, владивосток, анапа, туапсе, артек, сергей кравцов