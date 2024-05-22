https://ria.ru/20240522/deparde-1947744716.html

Депардье обвинили в нападении на папарацци

Депардье обвинили в нападении на папарацци - РИА Новости, 22.05.2024

Депардье обвинили в нападении на папарацци

Итальянский фотограф Рино Бариллари, известный под прозвищем "Король папарацци", обвинил французского актера Жерара Депардье в нападении. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:15

2024-05-22T19:15

2024-05-22T19:15

рим

жерар депардье

в мире

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италия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянский фотограф Рино Бариллари, известный под прозвищем "Король папарацци", обвинил французского актера Жерара Депардье в нападении. "Я "засек" его на улице Виа Венето, он был вместе с женщиной. Я подошел поближе чтобы сделать несколько снимков..., когда она набросилась на меня в ярости", - заявил 79-летний Барилари, чьи слова приводит газета Messaggero. По словам фотографа, женщина нанесла ему несколько ударов ногами, чтобы тот отошел. "После нее я "отхватил" пару ударов кулаком еще и от него", - добавил Барилари. Фотографа увезли на скорой в больницу. Бариллари отметил, что фотографировал их за столом "тайно" и не представлял, чем это закончится. Он намерен написать заявление в полицию. По данным агентства Adnkronos, инцидент произошел во вторник днем в заведении Harry's bar, где Депардье обедал в компании женщины и еще нескольких людей на открытом воздухе. Адвокат Депардье Дельфин Мейе заявила агентству, что Бариллари, в свою очередь, силой толкнул спутницу Депардье - Магду Ваврусову, по словам адвоката, женщина находится в больнице. Ваврусова обратилась в отделение полиции в Риме с заявлением. Собственник Harry's Bar Пьеро Лепоре, чьи слова приводит газета Corriere della Sera, подтвердил версию Бариллари. "Депардье ел снаружи с друзьями, их было шестеро", - отметил он. По его словам, увидев актера, Бариллари сделал несколько снимков. "Пока он делал фотографии, женщина, которая была с ним, бросилась на него…, она наговорила ему всяких гадостей". Он добавил, что после этого к фотографу подошел Депардье и, "ничего не сказав", нанес ему два удара кулаком. После чего "актер сел в машину и они уехали", отметил Лепоре.

https://ria.ru/20240429/deparde-1943019054.html

https://ria.ru/20231221/deparde-1917109405.html

https://ria.ru/20240429/deparde-1943017275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рим, жерар депардье, в мире, франция, италия