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"Вызвало страх". На Западе забили тревогу из-за просьбы Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024
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14:35 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/de-1947661693.html
"Вызвало страх". На Западе забили тревогу из-за просьбы Зеленского
"Вызвало страх". На Западе забили тревогу из-за просьбы Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024
"Вызвало страх". На Западе забили тревогу из-за просьбы Зеленского
Призыв Владимира Зеленского к НАТО разрешить наносить удары по территории России западным вооружений приведет к масштабной войне, пишет британское издание Daily РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:35
2024-05-22T14:35
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эммануэль макрон
владимир зеленский
дэвид кэмерон
нато
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к НАТО разрешить наносить удары по территории России западным вооружений приведет к масштабной войне, пишет британское издание Daily Express."Владимир Зеленский призвал глав стран НАТО разрешить Украине наносить ракетные удары по территории России, что вызвало страх начала более масштабного конфликта в результате подобной атаки", – говорится в материале.В среду украинский политик также заявил в интервью The New York Times, что армии НАТО должны сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, дэвид кэмерон, нато, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Политика
"Вызвало страх". На Западе забили тревогу из-за просьбы Зеленского

DE: призыв Зеленского разрешить наносить удары по России приведет к войне с НАТО

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к НАТО разрешить наносить удары по территории России западным вооружений приведет к масштабной войне, пишет британское издание Daily Express.
«
"Владимир Зеленский призвал глав стран НАТО разрешить Украине наносить ракетные удары по территории России, что вызвало страх начала более масштабного конфликта в результате подобной атаки", – говорится в материале.
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В среду украинский политик также заявил в интервью The New York Times, что армии НАТО должны сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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