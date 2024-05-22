Суд обязал бывшего фигуранта дела "Давидыча" выплатить блогеру компенсацию
Суд обязал экс-фигуранта дела "Давидыча" выплатить блогеру 7 миллионов рублей
Автоблогер Эрик Китуашвили. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы обязал бывшего фигуранта дела Эрика "Давидыча" Китуашвили выплатить блогеру 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
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"Решением Хорошевского районного суда города Москвы исковые требования Китуашвили Эрика Давидовича к Иродовскому И.И., Арефьеву Д.В. о взыскании денежных средств удовлетворены частично. Суд взыскал с Иродовского И. И. в пользу Китуашвили Э. Д. более 7 млн рублей.", - рассказал собеседник агентства.
Блогер обратился с иском в суд в связи с тем, что он в полном объеме выплатил СПАО "Ингосстрах" денежные средства по другому решению суда, тогда как взыскание должно было быть погашено солидарно с другими соответчиками.
Китуашвили арестовали в феврале 2016 года по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег. В октябре 2018-го суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии, блогер отрицал свою вину. Общий ущерб оценивается в сумму около десяти миллионов рублей. При этом Давидыча оправдали по одному эпизоду мошенничества, а еще по двум эпизодам мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. В декабре 2018 года он вышел на свободу. Каждый день в СИЗО ему зачли за полтора дня в колонии.
Иван Иродовский также был фигурантом дела блогера, он получил 6 лет колонии.
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