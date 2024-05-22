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Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной - РИА Новости, 22.05.2024
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06:54 22.05.2024 (обновлено: 07:22 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/chernoe_more-1947564596.html
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной - РИА Новости, 22.05.2024
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной
Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:54
2024-05-22T07:22
черное море
россия
краснодарский край
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности причерноморских стран, считает крымский политический эксперт Денис Батурин. "Объявление акватории Черного моря бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и БПЛА является залогом безопасности не только России и непосредственно Крыма, но и стран черноморского региона", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, в Черном море часто фиксируются разведывательные беспилотники и самолеты стран НАТО, в том числе американские, которые собирают информацию и затем передают ее украинской стороне для нанесения ударов по черноморским регионам России. "После их появления практически всегда следуют удары украинской стороны по Крыму и Краснодарскому краю ракетами и ударными беспилотниками", - сказал Батурин.
https://ria.ru/20240503/ekologiya-1943611824.html
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черное море, россия, краснодарский край, нато
Черное море, Россия, Краснодарский край, НАТО
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной

Эксперт Батурин: Черное море должно стать бесполетной зоной для иностранных БПЛА

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Новый свет
Побережье Черного моря в поселке Новый свет - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности причерноморских стран, считает крымский политический эксперт Денис Батурин.
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"Объявление акватории Черного моря бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и БПЛА является залогом безопасности не только России и непосредственно Крыма, но и стран черноморского региона", - сказал Батурин РИА Новости.
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По его словам, в Черном море часто фиксируются разведывательные беспилотники и самолеты стран НАТО, в том числе американские, которые собирают информацию и затем передают ее украинской стороне для нанесения ударов по черноморским регионам России.
"После их появления практически всегда следуют удары украинской стороны по Крыму и Краснодарскому краю ракетами и ударными беспилотниками", - сказал Батурин.
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