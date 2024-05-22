https://ria.ru/20240522/chernoe_more-1947564596.html

Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной

Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной - РИА Новости, 22.05.2024

Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной

Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:54

2024-05-22T06:54

2024-05-22T07:22

черное море

россия

краснодарский край

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности причерноморских стран, считает крымский политический эксперт Денис Батурин. "Объявление акватории Черного моря бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и БПЛА является залогом безопасности не только России и непосредственно Крыма, но и стран черноморского региона", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, в Черном море часто фиксируются разведывательные беспилотники и самолеты стран НАТО, в том числе американские, которые собирают информацию и затем передают ее украинской стороне для нанесения ударов по черноморским регионам России. "После их появления практически всегда следуют удары украинской стороны по Крыму и Краснодарскому краю ракетами и ударными беспилотниками", - сказал Батурин.

https://ria.ru/20240503/ekologiya-1943611824.html

https://ria.ru/20231019/trevoga-1903781272.html

черное море

россия

краснодарский край

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черное море, россия, краснодарский край, нато