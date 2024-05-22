https://ria.ru/20240522/chernoe_more-1947564596.html
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной - РИА Новости, 22.05.2024
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной
Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:54
2024-05-22T06:54
2024-05-22T07:22
черное море
россия
краснодарский край
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62678b5f77916f61f07867ab977cb0f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Акватория Черного моря должна быть признана бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, что станет залогом безопасности причерноморских стран, считает крымский политический эксперт Денис Батурин. "Объявление акватории Черного моря бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и БПЛА является залогом безопасности не только России и непосредственно Крыма, но и стран черноморского региона", - сказал Батурин РИА Новости. По его словам, в Черном море часто фиксируются разведывательные беспилотники и самолеты стран НАТО, в том числе американские, которые собирают информацию и затем передают ее украинской стороне для нанесения ударов по черноморским регионам России. "После их появления практически всегда следуют удары украинской стороны по Крыму и Краснодарскому краю ракетами и ударными беспилотниками", - сказал Батурин.
https://ria.ru/20240503/ekologiya-1943611824.html
https://ria.ru/20231019/trevoga-1903781272.html
черное море
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673464_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cca951b3b4e34ba79753140c0b81cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, краснодарский край, нато
Черное море, Россия, Краснодарский край, НАТО
Крымский эксперт призвал признать Черное море бесполетной зоной
Эксперт Батурин: Черное море должно стать бесполетной зоной для иностранных БПЛА