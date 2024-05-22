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Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию
Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию - РИА Новости, 22.05.2024
Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию
Глава минобороны Британии Грант Шаппс утверждает, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:21
2024-05-22T15:21
2024-05-22T15:33
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава минобороны Британии Грант Шаппс утверждает, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательства не приводит. "Сегодня я могу раскрыть, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают по вопросу боевой техники для использования на Украине… Американская и британская военная разведка могут раскрыть, что летальная помощь поставляется сейчас из Китая в Россию и затем на Украину", - приводит газета Independent отрывок выступления Шаппса на лондонской конференции по обороне. При этом, по сообщению агентства Рейтер, министр заявил, что "летальная помощь поставляется сейчас" или только "будет поставляться" из КНР в Россию. Глава британского Минобороны добавил, что недавний визит в КНР президента РФ Владимира Путина и увеличение торговли между двумя странами позволяют предположить, что между Москвой и Пекином существуют "намного более глубокие отношения", пишет Independent. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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в мире, китай, россия, украина, грант шаппс, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Украина, Грант Шаппс, Владимир Путин
Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию
Independent: у Лондона есть "доказательства" сотрудничества РФ и КНР по оружию